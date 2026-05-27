梁晶 - 中西醫結合治療 防控慢性阻塞性肺病 | 中大說中醫

據調查顯示，逾半慢性阻塞性肺病患者一年內曾因病發需求診，為取得更全面防控效果，結合中西醫學雙管齊下的治療方案，成為預防復發及提升生活質素的不二之選。



文：梁晶 圖：資料圖片



慢性阻塞性肺病（COPD，俗稱慢阻肺）多與長期吸煙及空氣污染有關，患者常年受咳嗽、氣促、痰多困擾，稍一轉季或遇上霧霾，便可能出現急性惡化，甚至需要入院治療。近年香港調查顯示，超過一半患者一年內曾因急性發作求醫，反映疾病控制並不理想。



現時公營醫療體系雖然設有復康計劃，包括呼吸訓練、物理治療及帶氧運動，但問題往往出現在「出院之後」。不少患者回到社區後缺乏持續支援，難以維持訓練習慣，加上對疾病認識不足，最終陷入「發作→入院→出院→再發作」的循環，生活質素大打折扣。



在這樣的背景下，中西醫結合治療逐漸受到關注。西醫在控制急性症狀方面具明確優勢，例如使用支氣管擴張劑、吸入性類固醇等，有效改善氣道阻塞及炎症；但對於減少復發、改善整體體質，中醫則提供了另一種思路。



近年的研究為中醫介入提供了更具說服力的證據。由鍾南山院士團隊主導的一項大型隨機、雙盲、安慰劑平行對照、多中心臨床研究發現，在常規西醫治療基礎上加入中醫古代經典名方——「玉屏風顆粒」，可顯著降低中重度慢阻肺患者急性加重風險達三成以上，同時延長病情穩定期，改善生活質素。這類高質量循證研究，標誌着中醫藥在慢阻肺管理中的角色，正由「輔助」逐步走向「整合」。



從中醫角度看，慢阻肺屬於「肺脹」、「喘證」範疇，其治療強調分期與體質調整。在急性期，以清熱化痰、宣肺平喘為主，協助控制症狀；進入穩定期，則着重補肺益氣、健脾化痰，減少再發作；而在康復期，更強調整體功能恢復，例如透過太極拳、八段錦等傳統功法，配合呼吸訓練，提升肺功能與耐力。隨着相關研究不斷累積，國家亦已發布《慢性阻塞性肺疾病中西醫結合診療指南（2025年版）》，為臨床提供更清晰方向。



免費論壇研討病例



藉此香港中文大學中醫學院將於2026年6月7日（星期日）上午舉辦「中醫慢性阻塞性肺病論壇」，匯聚權威，探討慢阻肺的中醫臨床研究、急性加重治療、特色療法及康復措施。論壇免費報名，設病例研討及問答環節，目的為推動中西醫結合的治療模式，提升慢阻肺的整體管理水準。截止報名日期為6月3日，詳情見香港中文大學中醫學院網頁（www.scm.cuhk.edu.hk）。



香港中文大學中醫學院臨床部主任、

「中醫肺系疾病及疫病工作室」負責人

梁晶博士



論壇旨在推動中西醫結合的治療模式，提升慢阻肺的整體管理水準。

輔以太極拳等傳統功法，有助控制病情。