林靜 - 邂逅蒙娜麗莎 | 紅棉樹下

近期沙田文化博物館經常人山人海，名畫蒙娜麗莎真是魅力沒法擋。



但這次看的不是真跡，而是透過多媒體和互動裝置所帶來的沉浸式體驗，穿越時空探究《蒙娜麗莎》背後的故事。



其中一段紀錄片很有趣，講述多年前這名畫從羅浮宮被偷走的經過。1911年8月的一個清晨，畫作從博物館內悄然消失，而在失竊後整整28個小時才被發現。當時它被掛在走廊的一角，夾在數幅作品之間，毫不起眼。原來竊賊是羅浮宮一名意大利維修工人，他藏身於衣櫃，等到博物館關閉後才悄悄帶走畫作。保安員見到他身穿制服，還替他開門離開羅浮宮。



賊人聲稱只是想將蒙娜麗莎「帶回意大利」，他最終只服刑了8個月。有人說這次盜竊案是史上最成功的「免費行銷活動」。事發後蒙娜麗莎地位徹底改變，成為全球最知名的畫作，如今是羅浮宮唯一受厚重防彈玻璃保護與全天候安保的展品。



二戰後蒙娜麗莎曾被借展至美國與日本，引發前所未有的觀展熱潮。以它目前的價值，現在外借離開羅浮宮的機會應該微乎其微。



今次在香港的展覽更着重怎樣解讀這幅名畫，它的歷史，對畫家達文西的重要性，以及創作時意大利社會文化的發展和氛圍，有系統而且資料豐富，編排得有趣味，參觀者不只是打卡，很多都細心欣賞。



要特別一提展覽中的畫作互動，只需在畫作上移動放大鏡，便可拆解9個位置的含意，由面部表情、身穿服飾和身後的風景，猶如上了一課蒙娜麗莎美術史。



相信很多人經歷了這次初邂逅，日後再到法國羅浮宮看真跡時，會有更深領會。



林靜