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潘雄威 - 牙肉縫針 | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
40分鐘前
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生活 專欄
內容

    口腔裏大部分的手術與身體其他部位的手術一樣，都是用刀切割，之後將剖開的牙肉縫合。脫牙就一般不需要縫線，但如果傷口太大，或流血不止，就要縫線。

    口腔是身體最忙碌的一個部位，成年人每日平均吞嚥六百多次，日間每兩分鐘就吞嚥一次；吃一餐飯平均要咀嚼一千多次，放一次食物入口就平均咀嚼二十多次才吞下，雖然手術後一般會減少甚至停止進食，口腔始終是一個極具挑戰的手術後復原環境。

    還有，口腔內的黏膜與皮膚不同，傷口長時間浸在口水裏，暴露於細菌中，亦不能貼上膠布。牙肉很薄弱，直接緊貼在骨頭上，牙科手術通常會涉及顎骨，所以要將牙肉鏟起，手術後牙肉若不適當地放回原本位置上，就會很容易鬆脫移位，影響癒合。將切口縫合後牙肉在骨頭上要有足夠的緊貼度，但不可拉得太緊，要使牙肉有充足的血液供應，否則會令組織壞死；太鬆則會使傷口難於癒合。

    根據統計，六至七成牙科醫生會選擇生物分解的縫線，免去拆線的需要，節省時間。這些可吸收的縫線由合成聚合物或動物腸組織製成，手術後數個星期就會自行消失。

    不可吸收的縫線通常由絲、尼龍或塑膠製成，這些縫線強度高，且不易滋生細菌，多用在位於日常活動量大拉扯度高的位置，但必須於一至兩星期後拆除。

    我是少數用非生物分解縫線的醫生，手術後叫病人回診所拆線，看看傷口的康復進度，關心一下病人的狀况，確保傷口穩固地癒合，是值得的！

潘雄威

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