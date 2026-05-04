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李純恩 - 現代咒語 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
14小時前
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生活 專欄
內容

　　加拿大創造了一個關於性別的縮寫，長長一串，一共由十六個字母加數字和符號組成：MMIWG2SLGBTQQIA+。

　　這一組被網民譏笑說好像Wi-Fi密碼的字元，代表了人類性別在加拿大的「多元化」，其中MMIWG代表「失蹤及被謀殺原住民婦女與女孩」，2S代表「具男性和女性靈魂的人」，LGBTQ代表「常見的同性戀、雙性戀、跨性別者」、Q代表「性向疑惑者和探索者」、I代表「雙性人和間性人」、A代表「無性戀者」、+代表「其他未被羅列性向或性別認同」。

　　寫到這裏，覺得自己的見識有點像個左派學者，竟然也這麼煞有介事了。這樣，即使沒有真學問，起碼知道如何靠幾個時髦的名詞裝扮一下，興之所至，隨口咒出一串MM，搞得些專門喜歡崇拜專家學者的人目迷五色如墮五里霧中，頭大如斗還要心生敬仰，那就會覺得我有些學問，並且大愛包容。有此一層包裝，腦袋後面像有光環生出來，可以唬人了。

　　世上最困難的事，是把複雜的事情變得簡單。最容易的事，就是把簡單的事情複雜化。前者是智者做的，後者多數是「學者」做的。人類的性別本來很簡單，或男或女，或非男非女，但如此簡單既不利「學說」，也不利唬人。因此之故，才弄出了上述那一串字母加數字加符號的咒語名堂。這樣，世界才不至於簡單、太平。

李純恩

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2026-04-30 02:00 HKT
好好過日子