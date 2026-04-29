陳詩雅 - 哺乳期補氣血通經絡 產後乳房護理復元關鍵 | 中大說中醫

母乳是最天然、營養最全面的嬰兒食物，餵哺母乳除了對嬰兒有好處之外，也能幫助產後媽媽身體復元。哺乳媽媽最關心的問題，莫過於奶量的多少等，箇中涉及的問題不少，中醫藥對於產後的乳房護理能提供答案。



文：陳詩雅 圖：資料圖片



不少媽媽在哺乳之初，擔心奶水不足而拼命追奶；待奶量逐漸增多，又往往出現奶水太多、寶寶喝不完的情況而導致「塞奶」。該如何控制母乳量不多也不少的「供需平衡」狀態？從中醫角度而言，產後的乳房護理重在「調理氣血，疏通經絡」。乳汁為氣血所化生，奶量分泌充足有賴於氣血的充盈，而乳汁的運行則依靠經絡氣血的推動，尤其是肝氣的疏泄。因此，要平衡母乳量以避免「缺乳」或「塞奶」，需要通過補益氣血及疏肝理氣兩方面的動態調節。



產後奶水不足



哺乳初期如出現乳汁分泌不足，乳房柔軟，無脹感，伴有神疲乏力，面色蒼白等表現，屬於氣血虛弱。調理以補氣養血為主要方法，兼以通乳，常用通乳丹。藥物包括人參、黃芪以補氣；當歸、麥冬以養血滋液；通草、桔梗以理氣通絡，並用具有補血通乳功效的豬碲煮湯煎藥服用。食療方面，可多飲用含有花生、木瓜、魚等材料的湯水，或使用雞血藤、紅棗、桑寄生煎水飲用。也可配合穴位按摩以刺激奶水分泌，例如按揉膻中、乳根和少澤穴。



部分哺乳媽媽因乳汁過多或氣血不通而見乳汁淤積，淤積的乳汁可引起氣血阻塞而致乳房脹痛，即俗稱「塞奶」。如果阻塞時間長或體質偏熱的媽媽，更有可能鬱而化熱，出現乳癰（急性乳腺炎），症狀包括：乳房局部硬塊、乳房紅腫熱痛，或伴有發燒等全身不適的表現。調理以疏肝理氣，清熱解毒，通乳散結為主要方法，常用瓜蔞牛蒡湯。藥物包括瓜蔞、牛蒡子清熱化痰，散結消腫；金銀花、連翹、黃芩、梔子、天花粉、生甘草清熱解毒；柴胡、青皮、陳皮疏肝理氣；皂角刺排膿消腫。



初起以阻塞為主的時候，可使用王不留行、路路通、通草、浙貝母等暢通乳房經絡，亦可以使用熱毛巾熱敷乳房。按壓具疏通氣血作用的膻中、合谷、太沖等穴位也是有效的方法。乳汁過多的媽媽要注意飲食清淡，忌高脂肪、油膩的食物，亦不宜飲用過多湯水。



調理常用穴位



‧膻中穴：胸部正中線上，兩乳頭連線的中點。



‧乳根穴：乳頭直下，乳房根部。



‧少澤穴：在小指末節尺側，距指甲角1分處。



‧合谷穴：手背第一、二掌骨間，在第二掌骨橈側的中點處。



‧太沖穴：足背第一、二跖骨結合部前方的凹陷處。



•起居生活建議•



‧及早餵奶：產後盡早哺乳，透過寶寶吸吮來刺激乳汁分泌。



‧飲食宜忌：奶水多的媽媽應避免過度進補，少吃肥膩、辛辣食物，少飲湯水。相反地，奶水不足的媽媽可以多飲用具補益氣血、催奶作用的湯水。



‧調節情緒：保持情緒舒暢，避免發怒或緊張、焦慮等不良情緒而使肝氣鬱結，阻礙乳汁運行。



‧適當休息：產後媽媽需要注意休息，不宜過度操勞，以免影響氣血的化生而致奶水不足。



中醫藥對哺乳媽媽的個體化調理不僅有效， 更能因應實際的哺乳需要動態調節。然而，在進食中藥之前，應先諮詢註冊中醫師，以確保合適性及用藥安全。願每位媽媽哺乳路上，能找到與寶寶都舒適的平衡點。



香港中文大學

中醫學院高級講師

陳詩雅博士



調理氣血的中藥材選擇，例如麥冬有助養血滋液，黃芪可助補氣。

乳汁過多者忌吃高脂肪、油膩的食物。

產後媽媽應該注意調息，切忌過度操勞。