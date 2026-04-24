何明新 - 日本入侵－－「蕭紅」死「張愛玲」逃 | 猛料阿Sir講古

看書是自小培養的興趣，小時候居於離島，每天搭油麻地小輪到市區上學來回用上數小時，不同內容和領域的書就成為最好的良伴，朱自清的《荷塘月色》、《背影》和三毛（陳懋平）的《撒哈拉沙漠的故事》、《雨季不再來》等都是當時我最喜歡讀的。



而中國兩位文壇巨匠蕭紅和張愛玲的不朽巨著也曾涉獵，但對他們有多些了解則是後來當了警察，在港島不同警署駐守時都有機會接觸到她們留下的足跡，今天仍可見到。很不幸地，他們都是在日本入侵中國時的受害者，蕭紅間接被日本人害死，魂斷香江。張愛玲僥倖逃出日佔香港走到上海，後重返香港再到紐約，戰爭的傷害和彷徨一生未能磨滅，最後客死異鄉。



張愛玲1920年生於上海，父母離異，在私塾學習後轉讀英文學校，1938年中學畢業時獲得獎學金到英國倫敦大學深造，因歐戰而於1939年改到香港大學文學院。她說：「在香港讀書的時候，我真的發憤用功了，連得了兩個獎學金，畢業之後還有希望被送到英國去。我能夠揣摩每一個教授的心思，所以每一樣功課總是考第一。然而戰爭來了，學校的文件記錄通通燒掉，一點痕跡都沒留下。那一類的努力，即使有成就，也是注定了要被打翻的吧？」張愛玲始終沒有拿到那一紙文憑。1942年逃離香港，避難返回上海。戰爭徹底打碎了她的學院之夢，由於生活的窘逼，她最終走上了賣文章討生活的道路。



與張愛玲同時代的蕭紅，1911年端午節生於黑龍江省，男女感情事同樣坎坷，一生顛沛流離，遊走於東北、上海、日本東京、北京、西安、重慶和香港等地從事寫作及學術工作。蕭紅一生中有多段婚姻，不可說是美滿。1930年代日本侵華，她與文化界積極參與及組織抗日活動。1940年初與丈夫端木蕻良逃避戰火從重慶到香港，居於尖沙咀。後成為「中華全國文藝界抗敵協會香港分會」會員。7月，她因病入住瑪麗醫院，之後數度入住該醫院。9月1日至12月27日，她創作的小說《呼蘭河傳》在《星島日報》連載。



1941年12月8日，日軍從深圳南下進攻九龍。蕭紅和丈夫從九龍搬到香港島，輾轉入住告羅士打酒店，及在日軍佔領該酒店前逃出；25日，香港淪陷。蕭紅當時身患重病，在日軍炮火下流離失所，至病情每況愈下，入住私家醫院及接受手術，但病情未見好轉。1942年1月18日入住瑪麗醫院，需插喉及無法說話，她亦彷彿知道自己時日無多，19日晚上寫下「我將與藍天碧水永處，留得半部『紅樓』給別人寫了……半生盡遭白眼、冷遇，身先死，不甘、不甘！」；22日早上，日軍接管瑪麗醫院和法國醫院，驅逐所有病人，她只可被轉到法國醫生在中環半山聖士提反女校開設的臨時救護站，在兵荒馬亂下，蕭紅得不到適切的治療，很快就陷入昏迷，死在該臨時救護站，才31歲。她囑咐丈夫，希望死後可葬在魯迅先生的墓旁，如不能，就埋在面向大海的地方。24日蕭紅的遺體被火化，端木蕻良把骨灰分成兩份，一份埋葬在淺水灣一酒店前的花壇內面向大海（有傳50年代已遷葬廣州銀河公墓）；另一份就埋在聖士提反女子中學校園山坡一夥大樹下。



為紀念蕭紅，學校特別做了記錄這件事的牌匾，豎在小徑邊的大樹下。為香港抗日、文壇和該校一重要史蹟。



何明新