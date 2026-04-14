李純恩 - 寫小說 | 好好過日子

多謝上海潘公子介紹了上海「草鷺」書本裝幀設計的朋友，請他們把我出版過的七本小說重新裝幀了一套。



他們用的是進口的植鞣革牛皮，以手工貼皮拼圖，然後燙金箔，三面書口手工上色，再灑燙金箔而成。每本書的封面設計參照原裝形式，再以彩色皮革拼製，既不失原意，又煥然一新，並且獨一無二。如此精緻考究的七本書，當作送給自己七十歲的禮物，也是情趣。



七本小說寫的主題類型完全不同，那是因為寫小說對我來說純為興趣，所以不想拘限於同一類型，這樣每次構思下筆的時候，自己也覺得有新意，創作才有意思，也有動力，寫出來的東西也好看。



七本小說中，《黑社會爸爸》和《天道狙擊》都被改編拍成電影。前者是張艾嘉導演的《一個好爸爸》，古天樂、劉若英主演，說男人在生了女兒之後的人生如何被改變，熟悉我的朋友便知道那是我喜劇式的夫子自道。電影開拍前艾嘉叫我演戲中劉若英的爸爸，我嫌自己不夠老沒有答應。現在想想，有點後悔。《天道狙擊》由趙崇基導演，譚耀文、陳小春、陳錦鴻主演，電影拍得非常好，在幾個歐洲電影節上頗受好評，但礙於香港電影公司職員的見識，不明白「天道狙擊」的意思，在香港上映的時候把戲名改為《天有眼》，真是不怕生壞命只怕改壞名，票房下場可想而知。



這天有朋友問我七本小說中自己最喜歡哪一本，我說應該是《懶蕩娘娘》，在這本書裏，我把中國的五十年歷史放在一個懶蕩有趣的上海女人身上，若是改拍電影，我一定會請劉嘉玲來演。



李純恩