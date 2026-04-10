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張諾 - Bill Evans的音樂 | 任意行

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張諾
11小時前
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生活 專欄
內容

　　最近網上突然湧現許多討論音樂人Bill Evans的文章，想來應與他的傳記電影上映有關。這位爵士鋼琴家雖已離世四十多年，影響力卻至今不減。

　　爵士樂大師Miles Davis說他彈琴有種「無聲的火」，琴音清澈、節制，卻蘊藏著巨大的內在張力。Evan's後來組成三重奏，與低音大提琴手Scott LaFaro、鼓手Paul Motian的對話式演奏，改寫了爵士鋼琴的規則。

　　但與音樂的澄澈形成強烈對照的，是他生命的混亂。

　　1961年，LaFaro車禍身亡，年僅25歲。噩耗傳來時，他們的三重奏才剛完成傳奇性的Village Vanguard現場錄音。Evans停了下來，幾個月不碰鋼琴。據說當時紐約爵士圈甚至有謠傳他已死去。

　　電影《Everybody Digs Bill Evans》選擇的正是這個時刻，名稱是他第二張專輯的名稱。喪友之痛讓他陷入低谷，也讓他再沉淪於毒品。Evans後來繼續彈了二十年，拿過格林美獎，但身邊人說，他始終沒有真正走出LaFaro的身故的陰影。

　　一個人如何在混亂與秩序之間活著？他的音樂那麼精準、克制，像經過深思熟慮的詩句；他的生活卻充滿自我毀滅的傾向，毒品、酗酒、混亂的人際關係。

　　也許答案正在他的琴音裏。聽他彈，那些音符既不煽情也不故作深沉，只是靜靜地在那裏。

　　Evans於1980年離世，終年51歲。

張諾

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