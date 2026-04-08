張諾 - 音樂偵探與失落的夜曲 | 任意行

這一夜（4月1日）香港大會堂的舞台迎來了一位赤腳的「音樂偵探」。Alice Sara Ott身穿一襲艷紅潮服，雙足踏地，彷彿要與鋼琴的共鳴箱一同呼吸。她的出場本身已是宣言：這不是一場尋常的獨奏會。



果然，她不僅彈琴，更以溫柔而篤定的語調，道出策展的過程。她坦言自己迷戀John Field－－那位比蕭邦更早寫下夜曲的愛爾蘭作曲家，曾經紅遍歐洲，卻被歷史的塵埃輕輕覆蓋。而今晚，她要以指尖，再次勾劃出他的音樂圖像。



但她的野心不止於此。她將Field的夜曲與貝多芬的《月光奏鳴曲》並置，不但是借樂聖之名招徠聽眾，而是因為她聽見了一條幽微的線索－－莫扎特歌劇《唐璜》中，那刺殺一幕的葬禮旋律，竟先後浮現在Field的夜曲與貝多芬的樂章裏。原來，三位巨匠，隔着時間彼此凝望。她笑着說，自己無法致電他們求證，但那神似的音型，在她彈奏下如幽靈般現身，令全場屏息。



Alice的演奏，身體語言極簡，沒有多餘的搖擺與煽情。她的技巧精純，只為音樂本身服務。當那串聯莫扎特、Field與貝多芬的音符在空氣中伸展、飛揚、再慢慢消逝，她讓我們享受的不是炫技，而是過程－－一種音樂緣起緣落的詩意。



正如當年Glenn Gould以全新手法重新定義巴赫，Alice Sara Ott正以「音樂偵探」的敏銳與赤誠，將John Field從歷史長河中打撈起來，賦予他新的生命。這一夜，香港聽見的不僅是夜曲，更是一場跨越二百年的對話。



張諾