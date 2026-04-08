Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 音樂偵探與失落的夜曲 | 任意行

任意行
任意行
張諾
8小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　這一夜（4月1日）香港大會堂的舞台迎來了一位赤腳的「音樂偵探」。Alice Sara Ott身穿一襲艷紅潮服，雙足踏地，彷彿要與鋼琴的共鳴箱一同呼吸。她的出場本身已是宣言：這不是一場尋常的獨奏會。

　　果然，她不僅彈琴，更以溫柔而篤定的語調，道出策展的過程。她坦言自己迷戀John Field－－那位比蕭邦更早寫下夜曲的愛爾蘭作曲家，曾經紅遍歐洲，卻被歷史的塵埃輕輕覆蓋。而今晚，她要以指尖，再次勾劃出他的音樂圖像。

　　但她的野心不止於此。她將Field的夜曲與貝多芬的《月光奏鳴曲》並置，不但是借樂聖之名招徠聽眾，而是因為她聽見了一條幽微的線索－－莫扎特歌劇《唐璜》中，那刺殺一幕的葬禮旋律，竟先後浮現在Field的夜曲與貝多芬的樂章裏。原來，三位巨匠，隔着時間彼此凝望。她笑着說，自己無法致電他們求證，但那神似的音型，在她彈奏下如幽靈般現身，令全場屏息。

　　Alice的演奏，身體語言極簡，沒有多餘的搖擺與煽情。她的技巧精純，只為音樂本身服務。當那串聯莫扎特、Field與貝多芬的音符在空氣中伸展、飛揚、再慢慢消逝，她讓我們享受的不是炫技，而是過程－－一種音樂緣起緣落的詩意。

　　正如當年Glenn Gould以全新手法重新定義巴赫，Alice Sara Ott正以「音樂偵探」的敏銳與赤誠，將John Field從歷史長河中打撈起來，賦予他新的生命。這一夜，香港聽見的不僅是夜曲，更是一場跨越二百年的對話。

張諾

最Hit
01:16
伊朗局勢｜特朗普宣布與伊朗停火兩星期 伊方：霍峽未來兩周可安全通航︱持續更新
即時國際
2小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
2026-04-07 07:30 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
大棋盤｜星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
大棋盤︱星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
政情
3小時前
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
馬圈快訊
15小時前
伊朗局勢｜伊朗十點談判方案曝光　外長：霍峽未來兩周可安全通航
即時國際
2小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
18小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-07 09:44 HKT
特朗普急奪伊朗石油為制衡中國 分析：加強與習近平談判籌碼 港股今早復市勢掀波動
特朗普急奪伊朗石油為制衡中國 分析：加強與習近平談判籌碼 港股今早復市勢掀波動
宏觀經濟
3小時前
更多文章
張諾 - 名廚掌勺善宴 | 任意行
　　美食的色香味誘人，當中廚師的心意，更能牽動人心。上周，「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」在合和酒店舉行，筵開百多席，全球十個國家及地區、近二百位星級中菜名廚，加上善長仁翁，為籌款做善事聚首一堂。 　　這頓飯，籌備了整整一年。海外廚師召集人曾鏡雄道出心聲－－以美饌傳遞愛心；本地廚師召集人許美德則笑言，能與來自世界各地的中菜名廚一同以廚藝行善，向世界說好香港的美食故事，既榮幸又溫暖。更難得的是，一眾
2026-04-01 02:00 HKT
任意行