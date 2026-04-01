小董 - 阿膠膏治肺 | 輕鬆養生

十多年前，在南京中醫藥大學讀博士學位的時候，主修癌症腫瘤內科的我，很着重「肺癌」研究治療，皆因未來的二十年，我相信它是令許多人受苦及喪失生命的主要疾病。小董跟着各位教授們努力揣摩，學習如何利用最適合的中藥材和藥膳湯水來「救肺」。畢業那年，副校長特意請了我到校長室說：「香港來的學生裏，你是特別認真的一個，且精通中、英醫學語言，我甚至收到不同教授的意見，很想你留下來跟他們一起作研究計劃，把中醫藥發展到全世界去……」那一年，我沒答應！因為很想把剛學到的知識在臨床上一試，看看能否得到非凡效果！待累積了一定經驗之後才回到「研究」這另一階段。



這「回來」一轉眼已經十數年了，支氣管擴張、慢性咳嗽、慢阻肺病、肺氣腫等肺病早已不是我的對手！不少人已用中藥完全控制好並穩定下來，但是，就是還有一小撮人症狀依然頑固，小董必須要把他們也治好！這天得悉來自北京的肺專科名中醫教授來港上一課，趕緊赴會，跟他約定，短短的半小時，獲益良多，尤其在新冠肺炎及甲型、乙型流感的影響下，人類肺部受即時威脅！教授指出：「科學研究下，阿膠是治療大多數慢性肺病的好東西，可惜正宗的阿膠膏製作幾乎已失傳，就只有幾間國內的名中醫堂才做得出效果……」小董樂透：「我是上海童涵春堂傅老名醫親授之徒！」教授十分驚訝：「太棒了！你只要把應用的藥材製成阿膠膏取替一般服用的中藥，讓那些頑固性支氣管擴張及慢性咳嗽等肺病患者服用最少兩個月，相信定能突破了現狀點，向痊癒的方向邁進！」



阿膠用於陰虛證及燥證。能滋陰潤燥。治溫燥傷肺，乾咳無痰，配伍麥冬、杏仁等，如清燥救肺湯。當然這裏老教授還傳授了一些絕技給我，他把中醫藥的配伍和運用達到爐火純青的境界，自愧不如。



這是福音！小董這天便開始把一塊一塊的阿膠片粉碎備用！且等好消息！



學貫中西的大愛中醫師博士

小董