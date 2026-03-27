查小欣 - 學做點心 | 查乜料

在旺角MOKO美心皇宮學做點心，先學整南瓜餃，第一個步驟是煮餡料，用牛油、淡忌廉、芝士碎及調料炆粟米粒、荸薺肉、冬菇，最後混入南瓜籽，放入雪櫃備用，開始搓餃皮，將麵粉、糖、豬油等加入南瓜蓉中，講似容易，但每次加材料都要將其使勁搓勻，我們三人一組，分工合作，每人搓一部分，邊做邊影相，笑聲震天，在胡志強師傅和關順發師傅手把手耐心指導下，終於搞掂餃皮，然後放入雪櫃過夜，時間關係，已有事先準備好的麵糰，將其搓成圓條，分成30克一粒，壓成圓形，包入15克餡料，一粒共重45克，貪玩，做了個60克特大的，畫上南瓜紋，用大油炸，再綴以薄荷葉，大功告成，橙澄澄的南瓜餃非常可愛，非常有滿足感，吃起來特別滋味。



繼而學做傳統芝麻卷，最關鍵步驟是將雪白的荸薺粉漿和黑芝麻漿調到極勻渾，才有軟滑口感，黑白渾至有張力，便注入長方形盤中，薄薄一層，放入雪櫃，凝固後，取出，捲成「菲林」，入口芝麻味濃，有如軟啫喱，誘惑大家不理即將吃美心皇宮即燒乳豬和燒鵝，連吃多卷菲林。



一個下午飛快過去，學做兩款點心，學費每人$450，包括圍裙、證書，美心皇宮100元飲食禮券，還有一大盒親手做的點心，好適合一家大細、公司team building及朋友歡聚。



查小欣