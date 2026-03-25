李純恩 - 半人類 | 好好過日子

朋友在新加坡動個小手術，手術由機械人負責操刀，主治醫生只在一旁觀察監控。機械人下刀十分精准，手術順利完成。



AI醫療技術日新月異，專家預言在十年之內，許多醫學上的疑難在AI幫助下都能簡單破解，以前的不治之症將都不成問題。這倒令我想到以後的人可分三種，一種是真人，一種是機械人，一種是半人，也就是半機械人。



半機械人就是真人身體裏越來越多的機械器官。一個人身體裏哪個器官壞了，就替他裝上一個機械代替。這其實現在已經發生，比如通了心血管裝置支架，關節壞了換個人造關節，這些都是裝在身體裏機械零件，只是因為佔比不大，所以不大留意，雖然身體裏已有機械，但真人還是真人。



以後，AI令醫療方法突飛猛進，人體器官遲早樣樣都可人造。心壞了，換一個。肝壞了，換一個。肺壞了，換一個。五臟六腑，沒有不可替代的機械，這也換那也換，換得半身機械，依然像個人活着，長命百歲，卻其實已是個半機械人。



現在換關節的人越來越多，以後半機械人也會越來越多，如果到時飛機場安檢還是那一套，那肯定響聲此起彼落，熱鬧非凡。到那個時候，身份證登記也要改了，有的上面寫「人」，有的上面寫「半人」。人過安檢的時候響了要搜身，半人過安檢響了沒有問題不用停留。你現在看我這麼寫好像很科幻，但說不定十年以後，你也不是個全人了。



李純恩