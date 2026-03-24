KellyChu - 灣仔醫務中心助春季調理 免內科診金 「中大中醫健康月」揭幕 推義診講座巡迴展覽 | Executive日記

春季向來是調理體質和實踐養生理念嘅最佳時機。有見及此，「香港中文大學—上海總會中西醫結合醫務中心」推出一系列以春季調理為重點嘅活動，其中包括提供免內科診金嘅中醫義診服務，對象為新症或一年內未曾到任何中大中醫診所求診之人士。有興趣嘅讀者記得把握今次「養生契機」，為健康打好基礎喇。



香港中文大學—上海總會中西醫結合醫務中心係由上海總會支持成立，於2018年正式投入服務。為推廣中醫養生知識並加強社區健康意識，醫務中心現正舉辦「中大中醫健康月」，希望透過專業中醫支援，協助市民更全面地了解和管理自身健康。活動內容包括中醫義診服務、巡迴展覽、健康講座等，將向市民介紹日常調理技巧與慢性病管理資訊，邀請大家一起運用中醫智慧，守護日常健康。



歡迎新症及一年內未求診者



中大中醫表示，任何新症或一年內未曾到中大中醫診所求診之人士，由即日起至下月30日期間，都歡迎前往位於灣仔盧押道嘅香港中文大學—上海總會中西醫結合醫務中心參與義診服務。



參加者內科診金全免，診症連針灸收費290元，藥費每劑80元起，歡迎致電查詢及預約：28733053。



KellyChu