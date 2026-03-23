李純恩 - 煙花三月 | 好好過日子

朋友來約，說一年一度的Art Basel藝術展又來了，問我有沒有興趣一起去看，我說想看的，但不巧，過兩天就要飛了。她問我去哪裏，我說「煙花三月下揚州」。



初春時節，這一句詩令人聽起來意境十足，特別有感覺，於是也就使得此時到揚州一遊好像比其他時候更有意思了。所謂詩意，也真要有天時地利人和配合才好。「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。」李白描繪的這個畫面印在中國人腦海裏一千多年，吸引力還是那麼強烈，以至那天跟朋友說起，雖然現在只是陽曆三月，與陰曆稍差些日子，但自我感覺也特別良好了。



正說着，旅行社老友Johnny傳來了抵境第一天揚州香格里拉酒店「香宮」夜宴的菜單，名為「運河宴」：錦繡江南四冷碟、江南芙蓉炒三蝦、蘆蒿清燉獅子頭、私房脆皮小牛肉、蜜汁煎荔浦香芋、揚州乾絲煮墨魚丸、經典淮揚炒軟兜、淮揚松鼠鱖魚、蘆筍百合炒木耳、碎金揚州蛋炒飯、香煎牛肉鍋貼。



千里之外，光看這張菜單已經覺得口水在嘴裏湧動。淮揚名菜最合胃口，更何況是「香宮」出品。這還是五日四夜旅程的第一頓。接下去，揚州過後還有無錫，從長江邊吃到太湖畔，江南廚藝裏的江鮮湖鮮，當年乾隆皇帝嘗過的佳味，今日想必更勝一籌。想想這口福，已是歡喜不已。



李純恩