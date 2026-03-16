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李純恩 - 機器人 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
1小時前
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生活 專欄
內容

　　澳門有人在店舖外面操作一個機器人，正好有個女人經過，被嚇了一跳，女人大罵機器人，鬧成一片，驚動了警察，把機器人押回警察局處理。網民們於是調笑說，這大概是全球第一個被捕的機器人。

　　最早看到機器人的形象，大概是電影《星球大戰》裏那個C-3PO，全身金黃，舉動機械。現在的機器人，大致上也是這種模樣，只是更難看，叫作機器人，但跟「人」的感覺相去甚遠。如今機器人到處出現，常在大型場合如北京的「春晚」中表演，打功夫翻觔斗，被視為高科技演示，但就視覺效果而言，很難看，只是一群機器，跟「人」沒有關係。

　　因為潮流所興，現在隔三差五就會見到如此一群機器在表演，如果一個機器人打個後空翻可以站穩不倒，四周便掌聲雷動。其實真人做到這樣的事才不容易，至於機器，只要製造技術過了關也就沒甚麼稀奇了。機器人的發展是為了幫助人類，翻觔斗打拳的表演留給真人去做，那才真正好看，硬梆梆的機器，耍得再虎虎生風也不會順眼。

　　既然叫作機器人，最好還是做點正常人會做的事情為好，若只會表演武術翻觔斗，跟我有甚麼關係！這當然也包括機器人的外形，應該要像個有血有肉的人，而不是一副骨架。現在的所謂機器人，只是像一副副醫學實驗室裏逃出來的骷髏骨架。前些日子我還在說等以後年紀再大一些，可以考慮買個機器人回家幫手服侍，這個大前提是機器「人」，起碼看起來要像人，而非一副金屬骨架吱嚓吱嚓在家裏走來走去。我很同情澳門那個女人，如非身邊突然出現一副骷髏骨，她至於這麼吃驚大怒嗎？

李純恩

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