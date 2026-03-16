KellyChu - 中學生各出奇謀「開舖」 sell創意賣校園產鹹柑桔 | Executive日記
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中學生唔單止識讀書，做生意也好耍家！年度「趁墟做老闆」活動一連三日在鑽石山荷里活廣場舉行，至昨日圓滿結束。來自逾50間中學嘅同學模擬創業，一手包辦起草計劃書、定價、制訂營銷策略及尋找供應商，最終通過各自攤位，售賣近250款特色產品。Kelly到場見到，同學們各出奇謀吸客，大膽推介自家創意產品，真係好犀利！
大會舉辦方事前為與會同學提供團隊領導力、設計思維與財務規劃等培訓，邀請行業精英做分享，並設置「3分鐘銷售挑戰賽」，由大圍五育中學奪冠。該校5C班同學吳欣彤介紹，佢哋嘅產品「柑日飲咗未」，主打自家種植嘅有機鹹柑桔，將校園耕作收成帶到大眾目光之中，見到顧客對產品展露驚喜，心中嘅成就感遠超金錢回報。佢形容，這份「柑」甜，將會是最難忘嘅回憶，「永伴我們的成長之路。」
KellyChu
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