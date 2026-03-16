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KellyChu - 《英文虎報》新IG平台 管弦樂家解構地道俚語 | Executive日記

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KellyChu
1小時前
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生活 專欄
內容

星島新聞集團旗下《英文虎報》全新IG帳號「Tiger Circle」，作為專為香港新世代打造嘅資訊平台，最近同內容創作者Katie Lo共同製作兩則具代表性嘅Reels短片，為全球觀眾解碼地道俚語以及港式英語習慣，探討香港生活趣味細節。

　　Katie喺「港式英語習慣」Reels短片中，聚焦港人日常表達，例如「Confirm」及「Mark the schedule」等詞彙，常常出現在中英夾雜嘅港式對話之中，引起本地觀眾共鳴，同時讓外國讀者更多了解香港文化！

　　Katie亦係一位世界級管弦樂演奏家與社會企業家。佢以優異成績畢業於英國皇家音樂學院碩士，並持有香港大學一級榮譽學位，曾與包括香港管弦樂團在內嘅頂尖樂團同台演出。

　　2018年，Katie創辦咗Aspire Harp Charity Foundation，致力於提升豎琴音樂在社區嘅影響力，至今已為各類慈善機構籌得超過港幣70萬元。目前，佢同時兼顧職業音樂生涯與Aspire Harp & Music嘅營運，提供專業豎琴表演及音樂教育服務。

　　憑藉國際商業及環球管理與音樂雙主修背景，Katie將古典音樂家嘅嚴謹自律與社會企業家嘅衝勁完美結合，可說係「未來領袖」典範。其故事亦向「Tiger Circle」嘅新世代證明：只要有動力，便能建立一個既成功又有意義嘅人生。

KellyChu
 

Katie致力提升豎琴音樂在社區嘅影響力。
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追蹤「Tiger Circle」睇Katie嘅創作內容喇！
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