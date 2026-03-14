麥華章 - 長沙最頂級酒店 | 玫瑰人生

這星期，偷得浮生數天閒，偕女友與時裝設計師鄧達智及其伴侶陳醫生，結伴去湖南暢遊省會長沙及著名自然風景區張家界。在長沙，我們下榻該市最頂級奢華酒店Park Hyatt（柏悅酒店），享受了3天两夜非常滿意的愉悅住宿體驗。



這趟湖南尤其長沙之旅，於我很有懷舊價值。70年代初我還是港大學生時，因經歷保釣運動而民族意識得以啟蒙，我除參與籌組香港大專界首個以大學學生會名義訪問內地的觀光團，以及創辦了全港大專界首個以認識祖國為宗旨的國事學會，還於1972年組織了港大學生會觀光團到湖南及江西學習的紅色旅遊，包括到湖南韶山毛澤東故鄉、毛澤東青年時期搞革命活動的長沙及到江西打游擊的井岡山，如此前進思想，於港英時代香港社會保守氛圍下，無疑是石破天驚的。我擔任該團團長，30位團員中有梁錦松、陳文鴻、程翔等。彈指50多載過去，我們也由「風華正茂，書生意氣，揮斥方遒」的年輕學子，變成耆老了，故此番重遊長沙，到湘江橘子洲頭緬懷當年學習毛主席「指點江山，激揚文字」的豪情壯志，怎不百感交集？



言歸正傳，要講講我們今趟入住的柏悅酒店，是於前年中才開業，短短不夠兩年，已摘下兩個旅遊界重要獎項，其一是獲頒米芝蓮2025星鑰，此殊榮是用於標識米芝蓮指南全球推薦名單中那些提供超凡住宿體驗的傑出酒店；其二是剛於上月獲美國《福布斯旅遊指南》於68屆年度星級獎項中頒發「4星酒店」評級。



酒店選址甚佳，坐落長沙城中極具盛名的地標建築長沙國金中心T2塔樓頂部，以體貼入微的極致服務、壯麗景觀、深厚的湖湘文脈底蘊、與精雕細琢的藝術美學巧妙融合而深受高端商旅住客歡迎，故開業不够兩載，入住率已平均逾80%！而有關我們的入住體驗，將於下回分解。



麥華章