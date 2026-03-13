楊立門 - 慢活中山 | 慢活時代

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊立門
5小時前
　　我以前回祖籍中山探親玩樂，大多選擇從中港城碼頭乘渡輪直航中山港，覺得比坐大巴舒適一些，唯一短處是中山港位處東北角，到市中心區的石岐要坐接駁巴士走好一段路。近年大灣區內交通網絡飛速發展，到中山的途徑增加了不少，不但可用港珠澳大橋直接開車去，還可從廣州南站乘城際鐵路，去年更開通了深圳到中山的跨江大橋，所以渡輪的客量已不復往日。

　　最近一個周日往中山一間醫院做全身檢查，選擇了乘渡輪懷舊一下。尖沙咀這邊的設施如舊，只是人流稀疏，但想不到中山港竟有一座簇新的碼頭，光潔亮麗，到埗後有免費且舒適的小巴接駁到中山各處。中山人懂得掌握生活節奏，做事從容不逼，卻不失效率。我去的那家叫陳星海中西醫結合醫院，屬於「三甲」級別，水平不比香港的私家醫院差，但價錢卻比香港低一大截，長者看病還可用香港的醫療券（但體檢不適用）。一個香港人可能看不慣的分別是，他們一到正午用膳時間便關燈，一時半又準時重開，很切合中山人的性格。

　　中山人的確十分重視飲食。我們坐下午四時的渡輪返港，接近五時，赫然見到兩名服務員在船上的小廚房開鍋弄飯，炒菜的香氣溢滿船艙！放在世界任何地方，這可算是個奇景，亦不太合乎服務原則，但想到員工可能要趕為下一班船作準備，沒有足夠放飯時間，也是情有可原。民以食為天，尤其在中山。

