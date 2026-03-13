郭志仁 - 悉尼橋頂求婚 | 九宮格

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁
5小時前
　　求婚，可能是人生最捨得花心思編排的一次儀式，有人豪氣得像拍一套電影，有人簡單靠一句真心話。若要找最能安放「我願意」的背景，悉尼歌劇院最合襯不過。

　　抵達悉尼的第一個午餐，選在歌劇院的餐廳Midden。餐廳主打以澳洲食材結合原住民傳統。自以為入鄉隨俗，點了袋鼠扒與鹹淡水盲鰽Barramundi。同行澳洲朋友卻笑說，不是每個澳洲人都吃袋鼠肉，他們就甚少碰。的確，其後在坎培拉及阿德萊德行程，也再沒吃過袋鼠肉。所謂融入，有時只是旅客一廂情願。

　　坐在餐廳戶外座位，抬頭便是悉尼海港大橋。有人形容鋼鐵拱橋像衣架，拉起城市兩端。眼力好的話，還能看見橋上細小的人影在攀橋。

　　攀橋程序非常嚴謹，先做酒精呼氣測試，午餐時只能忍住，雖然很想喝一杯Shiraz或Semillon。幾乎所有隨身物品都不能帶上去，包括電話，眼鏡要扣住安全繩，香口膠也不可以吃。規矩不難理解，人在橋上，腳下就是火車、汽車、單車與行人流動。

　　悉尼海港大橋於1932年通車。每一步，聽着導賞員的解說，把悉尼的歷史逐頁翻開。不得不讚嘆前人的遠見，寧願難一點，都要把橋建得夠穩，足以承載所有交通，後來更加入觀光攀橋。

　　行走其上，回望歌劇院與整個海港鋪展（見圖），也難怪許多人偏愛夜間攀橋，花數小時登上橋頂，向心儀對象求婚。若雙方皆熱愛冒險或藝術，確實浪漫。但求婚前務必深入了解對方喜好，因為不少女生，最怕在剛睡醒或跑馬拉松時被求婚，素顏又衣着樸素，卻瞬間在社交媒體曝光，給所有親朋戚友點評。

　　「隆重已讓我覺得疲累，寧靜安穩夠我所需。」容祖兒－－《小日子》

郭志仁

