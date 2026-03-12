潘雄威 - 如何有效地與醫生溝通？ | 乳齒童時

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乳齒童時
乳齒童時
潘雄威
4小時前
　　很多病人一入到診所治療室，就說：「醫生，我左邊的牙很痛，幫我檢查一下。」這時，我通常會問對方：「可否講多一些細節？試試具體一點形容您的感覺。」

　　在服務行業中，有效的溝通非常重要，對客人的體驗和滿意度有顯著影響，牙科治療也不例外。良好的溝通不僅能幫助醫生更快且準確地進行診斷，還直接影響醫生與病人之間的信任。

　　與病人溝通是我在大學習醫時的一個重要課題。我記得有位教授曾經說過：「身為牙醫，有時候口才比技術更為關鍵！」

　　除了醫生的問症和探究能力外，病人的表達及溝通技巧同樣重要。那麼，作為病人，如何才能有效地與醫生溝通呢？

　　如果你感到牙痛，可以從以下幾個方面提供詳細資料：痛的具體位置、性質（如刺痛、鈍痛或脈動痛）、持續的時間以及觸發因素（如冷熱刺激或咬合）等。這些資料能幫助醫生縮小診斷範圍，更快、更準確地找出痛的原因。

　　在牙齒美學方面，溝通是重中之重，例如牙齒矯正、牙齒美白、貼片和牙套等。美學是主觀的課題，並不存在絕對的對錯。諮詢牙醫時，不妨具體講出你期望達到的效果，並表達在外觀上或功能上想要改善的地方。病人也可利用相片或影片，表達想達到的理想笑容和外觀。這樣，牙醫便能和病人一起設定可行的目標，評估可達成的部分和治療的限制，也提出一些替代方案，確保雙方意見一致，亦可以建立醫生與病人之間的互信關係，提升整體的就診體驗。

　　很多時，病人睇牙醫時會感到緊張，害怕疼痛。這種情緒可以提前與牙醫分享，讓醫生做好準備，並採取相應的緩解措施，例如使用安慰的語言或提供合適的麻醉選擇，以幫助病人減少不適的感覺。

　　小朋友未必能像大人一般表達感受，父母就要幫忙，在就診前及見醫生時與小朋友互動，務求將問題準確無誤地告訴醫生，共同創造一個愉快有效的治療經驗！

潘雄威

