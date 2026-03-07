李純恩 - 喜早貪晚 | 好好過日子

梁家輝江嘉年夫婦來畫展看畫，現場工作人員很興奮，個個要求合影，家輝有求必應，皆大歡喜。



他這一年來拍了不少戲，很忙，新年期間一直在大陸為新戲《鏢人》上映做宣傳、謝票，前兩天才回來。過半個月，又要去青島拍兩個月戲。他說回來後也很忙，忙甚麼？忙做家務，他笑着說。梁府人丁興旺，上有九十八歲老父，下有兩個未滿兩歲的外孫，家輝在家裏便跟着兩個外孫樓上樓下到處轉，樓上樓下走，屋裏屋外走，一天可走兩萬步，很忙，連運動都不用做了。



我問他每天早上還是六點起床？他說現在有進步，五點鐘就起身了。他問我還那麼晚睡，我說是的。為甚麼那麼晚睡？我說夜深人靜特別舒服，安靜得不捨得睡。他說早上五點鐘起床的時候也特別安靜，他會捧一杯熱茶坐在陽台上，大概有四十分鐘的時間，四野無人，等着天亮，看着晨光一線，鳥開始鳴叫，太陽升起。那一段時間甚麼都不用想，身心完全放空，舒服得不得了。若是遇到下雨，把櫈子往裏移一些，聽着雨水滴在周圍的聲音，又是另一番意境。



改改習慣，早點睡早點起，享受清晨那種寧靜，他勸我。我笑着唯唯諾諾。我有一班打網球的朋友也總是約我一早打球，試過兩次，前一晚臨睡壓力巨大，因為第二天的早起。第二天早起之後到了球場，打球的時候好像手腳都不是自己的，以後就不參加了。



這自然都是習慣勢力的事情，勢力一旦形成，各有所屬，你佔白天，我佔晚上，其實都很舒服。



李純恩