張諾 - 草蘆、火龍與松鼠 | 任意行

走入薄扶林村，便如走入一部活生生的香港史。



村子藏在置富花園旁的小山坳裏，蜿蜒的小路忽上忽下，兩旁是簡單疊砌的石屋，半空是錯綜交集的電線，像一張網，罩着這片城市邊緣的聚落。我正低頭看着腳下的石階，忽然頭頂一陣窸窣－－一隻松鼠在電線上走過，蓬鬆的尾巴在夕陽中劃出一道金黃。牠停下來，回頭望我這個城市來客一眼，然後輕盈地躍走。



沿小路攀至最高處，是薄扶林村街坊會。門前擺着兩個草扎的火龍頭，禾草編織的龍首威嚴中帶着古拙，龍鬚微微翹起，彷彿隨時要騰空而起。這是百年傳承的手藝。每年中秋，村民便以本地禾草扎成三十米長的火龍，在鑼鼓聲中穿街過巷，為社區祈福。我在龍頭前佇立良久，下個中秋，必定約三五好友前來看舞火龍。這樣的民間文化，多一個人參與，便多一分傳承的希望。



再往山上走，在一片荒草叢中，赫然見一座石砌的圓筒建築，狀如穀倉。這是草蘆，十九世紀牛奶公司牧場的遺跡。一八八六年，這間香港最早的牛奶公司在此落腳，從八十頭乳牛開始，最盛時養至逾千五百頭。山上遍植洋草，分乾草、生草、醃鹹草，養活了一代又一代的乳牛，也養活了喝着鮮奶長大的香港人。如今牧場早已消失，七層高的職員宿舍空置頹敗，唯獨這座草蘆碩果僅存，石縫間長滿青苔，中空的內部曾儲滿乾草，如今只盛着百年的風。



看着這簡樸的石構，忽然想起兒時餐桌上的那瓶鮮奶。原來我成長的記憶，竟與這座草蘆遙遙相連。



張諾