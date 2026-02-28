林靜 - 深水埗的「緊張」節奏 | 紅棉樹下

新春期間到本該是車水馬龍的深水埗，不少商舖仍在休假，竟有種疏落的舒適感。選這天出門，目標是汝州街的「緊張咖喱麵」。



店內裝飾是老香港情懷，格仔地磚、懷舊燈罩，靠牆更有一組相連的十二幅屏風，原來是從深水埗舊唐樓拆卸時收回來的老物件，屏風上壓花的「海棠花紋」玻璃，是六、七十年代香港家居常見的經典式樣。



原來這店是來自馬來西亞，名字的由來很有趣，既代表選擇不同辣度會令食客「緊張」冒汗，也取自其總店所在地吉隆坡一個分區jinjang，中文是增江，馬來文音似「緊張」，店東不失風趣幽默。



在上世紀，增江區曾是黑幫活躍的地區，猶如香港的九龍城，進入該區的人往往既害怕又緊張。因此「緊張」兩字突顯對辣味的挑戰，也與這段特殊的地方歷史有關。



餐牌名字玩味十足，都是「好卵好蟹」、「好膠」這類後生仔才敢用的修辭。點了「好卵好雞」咖喱湯麵，配料堆得滿滿－－大件的咖喱雞髀、流心蛋、魚蛋，還有索滿湯汁的豆卜與怡保炸腐竹。呷一口湯，椰漿香氣溫和，辣度只是「唔緊張」的微辣，是馬來西亞增江老家的味道。麵底是油麵摻米粉的「摻摻」，口感複雜，掛湯力強。這間咖喱麵店傳承自父母一輩的古早秘方。



幸好在午市人龍湧現前搶先落座。埋單時回望，門外已靜靜排起人龍。



林靜