麥華章 - 很值一遊的步行街 | 玫瑰人生

如不少港人一樣，這春節假期，我與友人在內地度過，目的地選了中山石岐，除遊覽了充滿歷史印記有百年老街之稱的孫文西路步行街，還品嘗不少中山地道美食，無論心靈抑或口福上均感到相當滿足。



我們下榻的喜來登酒店離步行街很近，步行前往僅需10分鐘。此街歷史悠久，向是香山（中山市古稱）重要交通與商貿中心，古稱迎恩街，孫中山先生曾在此行醫，其史跡徑貫穿全街，1925年為紀念他改稱孫文路，而西端的孫文西路其後發展成步行街。街道全長約780米，最大特色是兩側都是建於19世紀末至20世紀初的獨特騎樓建築群，融合了南洋騎樓與西方建築風格，是集購物、美食、文旅於一體的打卡熱點。農曆年期間，步行街張燈結綵，掛滿春節裝飾，瀰漫濃厚節日氣氛，吸引遊人如鯽，熱鬧非常。



步行街聚集不少供應中山地道小吃與美食的食肆，當中的孫奇珍茶樓便很值得去一試。該店甚富歷史韻味，原名奇珍茶樓，是孫中山同族遠親所開設，因出品佳，很快成石岐最大及最著名茶樓。孫中山搞反清革命活動期間，便常在該茶樓用餐飲茶，而茶樓也成為早年革命活動重要聯絡點之一。1921年孫中山就任臨時大總統，店東為提高該店知名度，便在店名前加孫字，改稱孫奇珍茶樓，茶樓因而聲名大噪，吸引眾多慕名而來的顧客。



我們去了該店飲茶，所供應的粵式點心款式相當豐富，連同各式粥品多達80款供選擇，我們除吃了多款點心外，還點了不少該店招牌菜，包括沙欄白切肥雞、石岐乳鴿、小欖炸魚球、沙溪香芋扣肉、豉汁蒸盤龍鱔、砵仔禾蟲等。當中，我最欣賞是盤龍鱔，鱔魚咬落肉質爽滑彈牙，味道鮮甜，以豉汁蒜子同蒸更為惹味，而砵仔禾蟲是中山傳統風味名菜，焗得外脆內滑，甘香鮮美，兩者均是最佳下飯菜式。



麥華章