李純恩 - 過年就是這樣 | 好好過日子

初四啟市，在此祝各位新春快樂，馬年吉祥，闔家安康，諸事順遂，想吃有胃口，想花有餘錢，想出遊馬上成行，想結婚馬上成親，想生仔馬上有孕，做老闆的生意興隆，打工的連番加人工，喜見的人常見，不喜見的人迎面過來也看不見，心想事成。



馬年到了，大年初一早上手機叮叮咚咚響，全是朋友發來的新年賀詞，好話說盡，看了叫人喜氣洋洋。馬年的吉祥話裏最多「馬」字應景，祝福也都「馬上」，「馬上發財」、「馬上有福」、「馬上好運」之類，收了許多，突然有一位送來的祝福叫「馬上風流」，乍見前三個字吃了一驚，還好尚有第四個「流」字，這「馬上風」即係流嘢啦！



女兒家裏收養了兩隻小狗，做了AI圖片，給小狗穿上馬形外套，扮成個馬樣，這倒合了香港人喜歡的一句新年賀詞，叫作「狗馬亨通」。狗馬都是可愛動物，比許多人忠誠。中國玉雕中有一款「馬上封侯」，玉馬上雕了一隻玉猴，是好意頭的藝術品，馬年最能派上用場了。反正在這三四天之內，只要是好意頭的話，不怕說，再肉麻也叫人受落。



新年便是這樣，輕輕鬆鬆，無所用心，高興就好。除了互相發電子賀卡，少不得跟些朋友通通電話，恭賀新禧。在甚麼都用短訊傳達的年代，可以聽見真人的聲音不但高興，還有一絲難能可貴。以前寫信會寫「見字如面」，那因為是親筆信，有筆跡可尋。現在的短訊就少了這一份親切感，見字不一定如面，只有打電話了，聽聲如面。通電話的朋友平時也不常見，電話拜年自然又會說些好意頭的話，恭祝些討人喜歡的事情，十全十美，也不當真，反正聽了高興就是，馬上這個馬上那個，馬年第一天，馬屁拍得特別爽，人人樂呵呵互拍馬屁，嘴甜舌滑，把專業馬屁精的生意統統搶光。



李純恩