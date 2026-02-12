李夢 - 戈壁葵花開 | 在島上讀書

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢
2小時前
生活 專欄
　　在石屎森林裏，日復一日的繁忙中，李娟的《遙遠的向日葵地》以質樸、詩意又不乏俏皮的文字，將邊地農耕的苦樂與溫暖鋪陳開來，宛若寫給土地與生命的溫柔頌歌。

　　前段時間，內地作家李娟因《我的阿勒泰》等電視劇集熱映而受到眾多讀者關注，這本書延續了她一直以來的寫作風格，以新疆阿勒泰烏倫古河南岸的百畝葵花地為引，記錄李娟一家開墾、播種、守護、收穫的歷程。乾旱、蟲害、鵝喉羚啃食等困境，加之土地的貧瘠與自然的嚴苛，從未磨滅一家人扎根荒野的韌性。母親扛着農具在風沙裏穿梭，外婆守着土屋細數日子，大狗、小狗與雞鴨兔相伴左右，平凡日常在李娟筆下都有溫度。

　　李娟的文字貼近生活，卻不刻意呈示生活中的粗糲，而是別有一種俏皮親切的詩意。「風是透明的河流，雨是冰涼的流星」，寥寥數筆勾勒山川壯闊；寫葵花從萌芽盛放，以平和的視角，呈現人與土地共生的本真。她寫母親的勤勞樂觀，寫北疆人的堅韌豁達，更寫萬物有靈，讓荒蕪的戈壁因生命的堅守而充滿生機與希望。

　　在快節奏的香港，翻開這本書，彷彿能感受到遙遠土地上的風和陽光，看見平凡人在困境中的向陽而生。原來動人的詩意從來都藏在腳踏實地的生活裏，藏在每一次耕耘與守望之中。

《中國古代文化常識》書封。
