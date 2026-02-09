Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢 - 解開歷史密碼 | 在島上讀書

在島上讀書
在島上讀書
李夢
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　每逢歷史劇集熱播，觀眾總免不了對劇中服飾器物、稱謂禮儀準確與否品評一番，若找出錯誤多了，編創團隊不免大失顏面。創作劇本前，有心的編劇不妨找來《中國古代文化常識》答疑解惑，減少錯漏。

　　該書源於知名語言學家王力主編《古代漢語》教材通論部分，考據扎實。以十四章內容，覆蓋職官科舉、天文地理、禮俗宗法、衣食日常等諸方面，小至「舉案齊眉」中「案」的形制，大至古代行政區劃演變，皆有清晰闡釋，提供了讀懂歷史的「解碼器」。作者將史實置於宏闊背景中讀解，幫我們辨別謬誤，讀懂古代文化內涵，避免一葉障目、望文生義。

　　不少讀者見到書名中「常識」二字，或以為這是一部枯燥的歷史讀本，其實不然。本書妙處在於極好地平衡了學術性與可讀性，用平易簡潔的文字，將晦澀的古代文化常識通俗化。比如講解天文曆法中的「二十四節氣」，作者結合古人農耕生活，深入淺出說明「清明踏青」「冬至進補」的習俗，將節氣與古人生活場景關聯，易於讀者理解。

　　近年，本書翻譯成多種語言遠行海外，可見外國讀者對於中國歷史不乏好奇。在全世界年輕人以學習中文為時潮的當下，本書幫助我們明白中華文化究竟「美」在哪裏。

李夢

最Hit
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
影視圈
7小時前
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
01:09
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
即時國際
13小時前
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
影視圈
7小時前
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
影視圈
2026-02-07 21:00 HKT
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
影視圈
12小時前
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
社會
15小時前
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
時尚購物
2026-02-07 14:15 HKT
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
00:47
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
社會
16小時前
更多文章
《焦土之上》書封
李夢 - 反思戰爭之殤 | 在島上讀書
　　如今世界局勢頗不太平：新年伊始，委內瑞拉總統被美軍突然抓捕；特朗普對格陵蘭島虎視眈眈；以色列與加沙衝突未息，數十萬加沙兒童飽受戰火摧殘……人類文明數千年，社會演進至今，世界上真正「無戰」的時間仍屈指可數。 　　去年是世界反法西斯戰爭勝利八十周年，眾多導演、作家和藝術家皆以此為題創作，反思戰爭之殤，而其中尤其讓我印象深刻的，是香港三聯書店出版、鳳凰衛視編著的《焦土之上：行走在二戰歷史的現場
2026-01-27 02:00 HKT
在島上讀書