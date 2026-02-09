李夢 - 解開歷史密碼 | 在島上讀書

每逢歷史劇集熱播，觀眾總免不了對劇中服飾器物、稱謂禮儀準確與否品評一番，若找出錯誤多了，編創團隊不免大失顏面。創作劇本前，有心的編劇不妨找來《中國古代文化常識》答疑解惑，減少錯漏。



該書源於知名語言學家王力主編《古代漢語》教材通論部分，考據扎實。以十四章內容，覆蓋職官科舉、天文地理、禮俗宗法、衣食日常等諸方面，小至「舉案齊眉」中「案」的形制，大至古代行政區劃演變，皆有清晰闡釋，提供了讀懂歷史的「解碼器」。作者將史實置於宏闊背景中讀解，幫我們辨別謬誤，讀懂古代文化內涵，避免一葉障目、望文生義。



不少讀者見到書名中「常識」二字，或以為這是一部枯燥的歷史讀本，其實不然。本書妙處在於極好地平衡了學術性與可讀性，用平易簡潔的文字，將晦澀的古代文化常識通俗化。比如講解天文曆法中的「二十四節氣」，作者結合古人農耕生活，深入淺出說明「清明踏青」「冬至進補」的習俗，將節氣與古人生活場景關聯，易於讀者理解。



近年，本書翻譯成多種語言遠行海外，可見外國讀者對於中國歷史不乏好奇。在全世界年輕人以學習中文為時潮的當下，本書幫助我們明白中華文化究竟「美」在哪裏。



李夢