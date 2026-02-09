張諾 - 鐵軌旁的生命綠洲 | 任意行

在深港邊境的喧囂之間，一方濕地如翡翠鑲嵌其中。這裏，黑臉琵鷺自由飛翔，水獺劃出銀粼⋯⋯這不是遙遠的自然保護區，而是港鐵在落馬洲站旁默默守護了19年的生態境地。



自2007年起，這片32公頃的濕地從魚塘沼澤蛻變為錄得280多種鳥類的棲息天堂。港鐵不僅止於守成，2年前完成一系列生態提升工程：以退役軌枕鋪設監測小徑、為候鳥開闢稻田、為小雀設置防護巢箱。這些舉措，讓黃胸鵐等瀕危物種在都市邊緣找到了喘息之地。



我日前有機會走入這片濕地參觀，才知黑臉琵鷺下午五時就寢，人類到來打卡，打擾了牠們的作息，方覺生態保育不僅是技術工程，更是人心的修煉。而港鐵與港大合作，啟動校園苗圃計劃，讓學童親手培育濕地植物。這種「體驗式保育」正是培養下一代生態意識的活教材--當孩子們看見自己栽種的水蕨在浮島上搖曳，比任何課本說教都更觸動心靈。



對於匆匆北上的人潮，這片濕地提供了一個意味深長的停頓。在通往繁華的關口旁，不妨暫駐片刻，遠眺那群在生態浮島間覓食的候鳥。那些以太陽能驅動水循環的環形浮台、那些用椰子纖維編織的候鳥驛站⋯⋯不僅是科技與自然的對話，更是都市人重新認識土地的一扇窗。



港鐵的軌道承載着城市人出行的節奏，而軌道旁的這片濕地，則守護着另一種時序--候鳥遷徙的時序、植物枯榮的時序、生命繁衍的時序⋯⋯展示城市發展與生態保育，可以雙軌並行。當黑臉琵鷺再次在觀鳥塔旁悠然駐足，我終於明白，最珍貴的過境，或許不是地理的跨越，而是心靈回歸自然的那一小步。



張諾



侯鳥在落馬洲濕地棲息。