何明新 - 袁崇煥－－紅夷大炮 | 猛料阿Sir講古

猛料阿Sir講古
猛料阿Sir講古
何明新
1小時前
生活 專欄
　　早前在香港普藝拍賣公司拍出一幅袁崇煥《行書》墨寶，為一位資深藏家家藏，封塵數十年後首次曝光。書於絹上，內文為：「舉世好承奉，昂昂增意氣。不知承奉者，以爾為玩戲。舉世賤清素，奉身好華侈。肥馬衣輕裘，揚揚過閭里。」詩句借古喻今，批判世人趨炎附勢、輕賤清貧的陋習，告誡後人務必保持清廉素樸之節。

　　袁崇煥（1584－1630年），廣東東莞人，明朝晚期一位能文能武的名將，是歷史上一位具爭議的人物。他的廣東話口頭禪「X哪媽！頂硬上！」曾刻於東莞石碣鎮他的故居。明朝天啟六年（1626年）正月，努爾哈赤率領八旗大軍南下，攻克塔山、松山、錦州、小凌河、大凌河等十餘城，直逼山海關，他率領孤軍鎮守遼東最後一個據點「寧遠城」，首次使用秘密武器「紅衣大炮」，以「頂硬上」精神擊退軍力比他強很多的後金軍隊，號稱「戰無不勝」的努爾哈赤更被「紅夷大炮」所傷，最終因傷重死亡。

　　他使用的秘密武器「紅夷大炮」，是當時威力強大的現代火炮，火炮由來與香港和澳門有很大淵源，但相信袁崇煥從未踏足香港（當時稱為紅香爐）和澳門 。

　　1519年，佛朗機（葡萄牙）人安德拉特率領帆船隊停靠今天香港的屯門，霸佔土地興建堡壘及與村民發生衝突。其後，明朝廣東海道副使汪鋐率領水師驅逐，爆發「屯門海戰」，大敗葡軍，後來多次進犯都被明朝軍隊擊退，最後葡國人改變策略以賄賂明朝官員方式，於1557年租得澳門半島，獲准建屋及和廣東進行貿易。

　　17世紀初，努爾哈赤領導的女真人在明朝盛極而衰時在遼東崛起，進犯中原，明軍節節敗退，在北京的葡籍傳教士向明朝官員推薦，從澳門引入他們發明的西方大炮來增強軍隊火力，朝廷答允，首批大炮於1625年前後運抵北京，稱為「紅毛或紅夷大炮」，因當時稱「紅鬚綠眼」的洋人為「紅毛或紅夷」，後清朝為避用「夷」字改為「紅衣大炮」。袁崇煥就是首先使用這批「紅夷大炮」把進犯的努爾哈赤擊退，並在此後贏得多場勝仗，更獲崇禎皇帝御賜尚方寶劍，先斬後奏。

　　最後可惜成也「紅夷大炮」，敗也「紅夷大炮」。袁崇煥因於1629年使用尚方寶劍斬殺鎮守「皮島」大將毛文龍，被陷害通敵和出賣鑄造紅夷大炮秘技而遭崇禎皇帝於1630年以最殘酷的磔刑正法。及後在清代獲得平反，所以今天可在北京和他的家鄉東莞等地見到記念他的景點。

何明新

