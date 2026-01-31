楊崢 - 活化原始森林的北美最佳酒店——Chablé Yucatán | 崢活當下

位於墨西哥尤卡坦半島的Chablé Yucatán，已連續3年於《世界最佳50酒店》榜單中獲選為北美最佳酒店。

酒店坐落於一片19世紀的古老莊園之上，土地本身仍保存着關於勞動、氣候與時間的記憶。修復後的主建築低調而沉穩，周圍分布着數座獨立小別墅，隱沒於叢林與水面之間。小徑蜿蜒，光線透過層層枝葉灑落，聲音也被植物自然吸收、柔化。這裏沒有刻意營造的宏大視覺焦點，反而讓人不自覺放慢腳步，去感受周遭每一片青翠的樹葉、每一道微微浮動的水波。時間在此被拉長，人也逐漸回到自然的節奏之中。

最令人印象深刻的，是酒店選擇保留一種極為古老的烹飪方式——地下烹飪爐（Pib）。這套由火、泥土與熱石構成的系統，早於餐廳的出現，更早於「料理被端上桌」的概念。將食物事先埋入地下，靜待一夜，是瑪雅文化中代代相傳的飲食智慧。當Pib於翌日清晨被打開，土壤被緩緩撥開，熱氣升起，氣味並不張揚，只是靜靜擴散——炭火的溫厚、葉片的微苦，以及時間留下的痕跡。被取出的食物色澤沉穩而內斂，彷彿完成了一段漫長的對話。當主理廚師Ernesto與酒店特別從Chocholá邀請而來的Deña Tere，一同將棕葉包裹的食材慢慢揭開時，熱氣裏挾着泥土、炭火與焦葉的香氣緩緩散出，帶來一種厚實而安定的土地感。這樣的瞬間，讓人明白某些味道之所以深刻，並非因為複雜，而是因為曾經等待。

對現代餐飲而言，這樣的烹飪方式並不討巧。它無法加快流程、難以標準化，也不適合大量複製。它要求廚師理解節奏，而非掌控結果。主餐廳Ixi'im的飲食邏輯，正是建立在這樣的前提之上。在集團餐飲總監Jorge Vallejo的烹飪指導下，主廚Luis Ronzon為尤卡坦料理注入當代語彙，卻始終不脫離其文化根源。當地玉米、草藥、蜂蜜，以及來自酒店自家花園的農產品，構成餐廳料理的核心。菜餚精緻而克制，富有表現力卻不流於表演。料理不追求強烈對比或即時驚喜，調味節制、結構清晰，食材本身不被過度修飾。Luis Ronzon並未試圖將地方飲食轉譯為全球語言，而是接受某些味道本就只屬於這片土地，並在其中活用、活學傳統智慧。

這份對傳統的尊重，並未止步於廚房。

水療中心圍繞着一處曾被視為神聖的天然溶井（cenote）而建，體現了與飲食相同的世界觀：健康、滋養與靈性，從來無法與自然分離。蒸汽、草本、泉水與光影交織，讓身體在水與溫度的包覆中逐漸放鬆，在寧靜的空間裏重新找回屬於自己的節奏。作為神聖水源的溶井，被環繞於叢林之中的三溫暖設施所包圍；冷暖交替、蒸氣升起、光影隨日影流轉，在提醒人們：身體與環境、呼吸與時間，本身就是療癒的一部分。正如餐桌上的料理，以最真誠而直接的方式，滋養每一位偶然相逢的過客。

就連酒店的空間設計，也進一步強化了這一創始理念。私人客房與別墅（casitas & villas）彼此間距寬闊，皆向內連結花園，面對天空與私人泳池，讓居住完全回歸靜謐。日常生活在此彷彿慢了半拍：清晨，陽光穿過樹梢灑落在小徑上，微風攜來葉片的氣息；黃昏，溶井水面映照天色，蒸氣升起，空氣中混合着青草與泥土的香味；夜幕低垂，Ixi'im餐桌上燭光微弱，Luis Ronzon將細心準備的料理端上桌，火燄的溫度與熱氣融入黑暗之中，味道與光影一同緩慢流動。

每一個片刻，都在低聲提醒：奢華，並不止是物質的精緻，而是被允許慢下來，去聆聽、去感受、去理解。

楊崢

圍繞被認為神聖的天然溶井而建造的水療中心，與大自然融為一體。

彰顯尤卡坦烹調文化的「Ixi'im」菜饌，包括（由上至下）烤瑪雅章魚佐馬鈴薯泥、鮮蝦酸橘汁醃黃瓜與地窖烹調的當地南瓜。

以瑪雅傳統烹調技術Pib（地下烹飪爐）烹調的玉米粉蒸肉，配上xpelon黑豆、雞肉和recado rojo紅醬調味。

色彩鮮艷的芒果、桃與辣椒冰沙，以及加了龍舌蘭酒的芒果康普茶醒胃小吃。

酒店總經理Leonardo Morano（右）特別從Chocholá請來原住民Deña Tere（中）坐鎮瑪雅廚房，宣揚傳統文化。