Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃詩詩 - 廣州文華 東方酒店新酒吧「樑」 | 詩詩酒樂園

詩詩酒樂園
詩詩酒樂園
黃詩詩
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　現在去廣州實在太方便，高鐵約一個多鐘便到。多謝廣州文華東方酒店邀請，出席酒店全新酒吧「樑」開幕，並體驗酒店兩星米芝蓮中菜餐廳「江」及水療療程，酒店位於太古滙旁邊超方便，大滿足！

　　先分享全新酒吧「樑」的開幕體驗，酒吧以嶺南建築為靈感，加入五行元素及本地材料，創作出8款特色雞尾酒。開幕派對除了可試其特色雞尾酒之外，還每款雞尾酒都配上不同的特色小食配搭。現場還有五行配合不同雞尾酒的場景可以打卡，DJ打碟及現場表演，由黃昏一路玩到夜晚，非常好玩的體驗！每杯雞尾酒都各自精彩及各具特色，我尤其喜歡「木息」的清新果香及茉莉花香，亦喜歡「煙樑」的煙燻、烏龍茶及甘澀味道。

　　另外亦好開心試了酒店由著名大廚輝師傅主理的兩星米芝蓮粵菜餐廳「江」，點心及小菜都十分精緻，尤其欣賞「長腳蟹蒸蛋」的鮮甜，齒頰留香。另外亦喜歡「煙燻乳鴿」上碟時的煙燻香氣，皮脆肉嫰，好多汁，超好味！這次還試了酒店的水療，按摩師非常專業及體貼，在煩囂緊張的都市中，可讓你放鬆心靈，感覺像在度假勝地般休閒，都市人真的很需要這種體驗！不錯！喜歡雞尾酒、美食及水療的朋友，下次去廣州玩時，記得試試呀！

葡萄酒及烈酒作家
酒評人及電視節目主持
黃詩詩

最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
18小時前
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
7小時前
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
飲食
14小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
影視圈
10小時前
六合彩｜$2600萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧把！
六合彩｜$2600萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧把！
社會
9小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
18小時前
更多文章
黃詩詩 - 意大利 藝術家釀酒師Bibi Graetz | 詩詩酒樂園
　　喜歡意大利葡萄酒的朋友都知道托斯卡納（Tuscany）葡萄產區以「Super Tuscan」葡萄酒馳名，即是可以國際葡萄與本土葡萄混釀，以現代釀酒技術釀製優質葡萄酒，法定為IGT級別，比傳統DOC及DOCG級別多點自由度，而很多Super Tuscan葡萄酒更被稱為膜拜酒（Cult Wine）。但與此同時，另一托斯卡納著名膜拜酒酒莊Bibi Graetz卻只用本土老樹籐葡萄而成名。莊主Bibi
2026-01-16 02:00 HKT
詩詩酒樂園