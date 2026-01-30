黃詩詩 - 廣州文華 東方酒店新酒吧「樑」 | 詩詩酒樂園

現在去廣州實在太方便，高鐵約一個多鐘便到。多謝廣州文華東方酒店邀請，出席酒店全新酒吧「樑」開幕，並體驗酒店兩星米芝蓮中菜餐廳「江」及水療療程，酒店位於太古滙旁邊超方便，大滿足！



先分享全新酒吧「樑」的開幕體驗，酒吧以嶺南建築為靈感，加入五行元素及本地材料，創作出8款特色雞尾酒。開幕派對除了可試其特色雞尾酒之外，還每款雞尾酒都配上不同的特色小食配搭。現場還有五行配合不同雞尾酒的場景可以打卡，DJ打碟及現場表演，由黃昏一路玩到夜晚，非常好玩的體驗！每杯雞尾酒都各自精彩及各具特色，我尤其喜歡「木息」的清新果香及茉莉花香，亦喜歡「煙樑」的煙燻、烏龍茶及甘澀味道。



另外亦好開心試了酒店由著名大廚輝師傅主理的兩星米芝蓮粵菜餐廳「江」，點心及小菜都十分精緻，尤其欣賞「長腳蟹蒸蛋」的鮮甜，齒頰留香。另外亦喜歡「煙燻乳鴿」上碟時的煙燻香氣，皮脆肉嫰，好多汁，超好味！這次還試了酒店的水療，按摩師非常專業及體貼，在煩囂緊張的都市中，可讓你放鬆心靈，感覺像在度假勝地般休閒，都市人真的很需要這種體驗！不錯！喜歡雞尾酒、美食及水療的朋友，下次去廣州玩時，記得試試呀！



葡萄酒及烈酒作家

酒評人及電視節目主持

黃詩詩