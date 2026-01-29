Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 尋找白蘭小姐 | 紅棉樹下

林靜
2小時前
生活 專欄
　　上周忽然冷風吹到，我裹着外套走進銅鑼灣大型商場，卻像瞬間穿越到舊上海的舞廳。那是Ritz Collective麗池藝群的《尋找白蘭小姐》，短短一小時的沉浸式演出，把40年代的燈紅酒綠、微涼疏離與隱隱溫情，盡情散發。

　　故事從一個上海小姑娘南下香港，投靠北角親友開始。她機緣巧合參加麗池歌舞廳的第一屆香港小姐選舉，戴上后冠，從此踏入歌影壇，成為白蘭小姐－－那位光芒四射卻忽然消失的女影星。70年後，Ritz Collective用劇場與懷舊樂隊，輕輕揭開她後半生的謎團。

　　根據真實故事改編，3位歌手Julie May、Leanne Jackson、Soraya Chau輪番唱出《等著你回來》、《夜來香》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《給我一個吻》……聲音低迴時像耳語，熱烈時又像舊日笙歌，樂手即興solo，把上海爵士的靈魂注入每一段敘事。

　　最巧合是那份氛圍的契合。外頭氣溫下降，反而更貼近故事裏的微涼－－戰亂的陰影、文化交融的魅力，以及華麗背後的無奈。她為何退出大銀幕？是厭倦鎂光燈，還是被時代悄然推走？演出不給明確答案，只用音樂和故事層層推進，讓人邊聽邊想。爵士樂迷會沉醉在那份即興自由，劇場愛好者則被敘事的細膩打動，跟現場奉上的古越龍山陳酒湯力一樣，喝完後餘韻還在。

