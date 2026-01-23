郭志仁 - 人緣差 醜聞多 | 九宮格

稍有管理經驗的人都明白，一旦上司有醜聞在公司流傳，甚至某些高級公務員惹上風波傳到媒體，多半是自己人放料。歸根究柢，就是關係失衡，上司與下屬交惡，信任瓦解。所以當下屬掌握犯眾憎上級醜聞，必定會推一把加一腳，想方設法令你永不翻身。最可怕的是，當你從辦公室房門向外張望捉鬼，眾人仍對你笑騎騎，但背後都暗藏毒蛇伺機啃噬。



近期就經常聽到，商界某位空降主管的「壞事」。空降主管上任後表現乏善足陳，遇事先卸膊，每年最忙的AGM （周年股東大會）都由下屬承擔。不到三個月，主管已成為同事午飯時最常被提起的名字，全都是負評與揶揄。



例如主管有公司司機接送，本應僅限公務用途，卻經常要求司機接載小三出入。主管又對司機態度刻薄，受氣後自然抱怨幾句，流言，就由司機中間一傳十，很快全公司都聽得一清二楚。



又例如主管以為夜深人靜，辦公室已空無一人，上星期晚上9點左右，帶一位異性回公司，兩人很快就關上房門。殊不知當晚仍有兩三位同事加班，翌日自然成為2026年茶水間最美味花生，加上同事自編旁白，繪影繪聲。



還有一大堆瑣碎的閒話，經常開公數請新相識商界異性晚餐、出差時相約小三順便旅遊，云云。同事們正等待這些傳聞，何時飄進行政總裁耳中。



人緣差，就少做壞事。新一年主管們該好好檢視，閣下與團隊之間，到底還剩多少尊重與互信。



「大部分嘅老細會低估員工嘅能力，大部分嘅員工會低估老細嘅智力，大部分嘅老細會挑戰員工嘅耐力。」農夫－－《日出而作》



郭志仁