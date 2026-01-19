張諾 - 任達華鏡頭下的生命詩篇 | 任意行

在旺角花墟的晨光中，一位身影靜靜俯身，從即將被丟棄的花束中，拾起那些被世人遺忘的凋零。他是任達華，一位在鎂光燈前閃耀的影星，更是一位在鏡頭後凝視生命本質的哲思者。他的攝影集《存在的本質：生命與藝術的旅程》，便是一場始於棄花、終於永恆的深情對話。



拾遺為藝，剎那即永恆



任達華的創作，始於一份對「脆弱」的疼惜與昇華。他漫步花園街，看見被丟棄的凋謝花朵，思考「能不能對這些『被拋棄的花』做點甚麼？」 他將這些處於不同生命階段的「殘花」與燦爛的鮮花結合，觀察它們在數日內氧化、褪色，呈現出任何顏料都無法複製的獨特質地與色彩。對他而言，枯萎並非終點，而是生命循環的證據，其中蘊含着韌性、逝去與新始。他通過鏡頭，將這「一瞬之美」定格，讓被遺忘的生命獲得第二次綻放的機會，在影像中達成另一種意義上的永恆。



他的創作，亦是一封寫給香港的動人情書。童年時灣仔家中的記憶，是維港一片寧靜的藍，一個樸素的漁港。而今，維港兩岸燈火璀璨，流光溢彩。這種變遷被他敏銳地捕捉，他形容黃昏後的維港如同一幅水墨畫，樓宇是藝術品，燈光在水面的倒影則閃着金光。他將撿回的花卉，與這份「水墨畫般的意境」結合，融入水的元素與光影的遊戲。於是，花卉的枯榮與城市的流變在作品中同構，個體生命的脆弱與城市集體生命的頑強活力彼此映照，共譜出一曲生生不息的樂章。



年歲的增長從未冷卻他探索的靈魂。自認「對文字不強」的任達華，憑藉對視覺的敏銳，在時裝、水墨、油畫及攝影中不斷尋求創新的表達。他更將目光投向遙遠的未來，計劃以「3025年」為主題進行創作，想像一千年後的世界景象。這並非科幻逃逸，而是一種基於愛與生命力的視野拓展：當時間與空間的限制被打破，存在的本質將如何呈現？他以此勉勵年輕人，擁抱包括AI在內的新科技，打開心胸進行創作，研發屬於自己的作品，讓香港這座城市面向國際，煥發更充沛的活力。



張諾