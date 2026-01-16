鄧達智 - 長龍店向群關老闆 | 智智樂GO

多年闊別，大門一邊掛滿廣州登上「米芝蓮」美食榜以來（2018），從未間斷，每年獲頒的光榮榜。



老闆關師傅把關笑臉迎人，為顧客安排位子，更重要，安撫等位等到火起的躁動客人……挪他到米芝蓮榜旁，拍照留念，半張相未拍完已被缺乏耐性的客人一再打擾，掹衫腳，拍膊頭，催促攞位；老老實實，除了吾鄉華嫂、廣州拉腸靚姐阿貞，就關老闆的脾四好成咁！



講起向群舊名，原本「冰室」，1981年，國營店舖下放員工承包轉私營，合併鄰舖「穗香麵店」，「冰室」二字，於門楣「向群冰室」四字下保留。



2000年間，筆者於廣州河南區開展工場，分身粵港兩地往來頻繁；認識新地方從吃食開始，向群是其中重要一環，的而且確美味，久違「冰室」二字，特別親切。後來靈機一觸，華嫂+冰室，命名了「華嫂冰室」。



背負香港種下專業福田；迅速建立廣州朋友圈，他們構成認識省城一山一水一飯一K，逐漸熟絡成為包括工作，生活重要的部分。



同盟會開會都需要地址，三處：跟攝影師亞辰和形象師蘇綺甜於辰爺影樓建構「智神」；小樺丁生夫婦「省歌」飯堂；龍津東路向群飯店。



半退不休歸田園後，廣州老友記常亦往還；唯獨向群再沒回來過，中間隔個世紀疫情是主因，上網查看，「向群」二字單廣州巿內，增設近十間，以為關老闆跟在下同樣告老歸田，店子善價沽出。



最近打聽，原來關老闆結結實實仍In Charge總店，立即計劃Reunion；跟他微信聯繫上，部署舊時人出席……到來的時刻，遠遠見到排滿大門右側紅噹噹米芝蓮始自廣州首屆的獎狀，關師傅站門口以招牌陽光燦爛笑容等候。



人家那條長龍快排到中山路，我們大搖大擺，樓上舊時「群傑」房繼續在等候；名滿羊城碌鵝、老抽鵝腸幼條芽菜墊底、煎焗鯇魚頭、蔥油白切雞、釀脆炸油條粉腸、鹹魚肉餅……台山以外，至和味黃鱔煲仔飯；何須飲酒？美食當前，狂風掃落葉，別後話長，越過飯店打烊！



鄧達智