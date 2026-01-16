Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智 - 長龍店向群關老闆 | 智智樂GO

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　多年闊別，大門一邊掛滿廣州登上「米芝蓮」美食榜以來（2018），從未間斷，每年獲頒的光榮榜。

　　老闆關師傅把關笑臉迎人，為顧客安排位子，更重要，安撫等位等到火起的躁動客人……挪他到米芝蓮榜旁，拍照留念，半張相未拍完已被缺乏耐性的客人一再打擾，掹衫腳，拍膊頭，催促攞位；老老實實，除了吾鄉華嫂、廣州拉腸靚姐阿貞，就關老闆的脾四好成咁！

　　講起向群舊名，原本「冰室」，1981年，國營店舖下放員工承包轉私營，合併鄰舖「穗香麵店」，「冰室」二字，於門楣「向群冰室」四字下保留。

　　2000年間，筆者於廣州河南區開展工場，分身粵港兩地往來頻繁；認識新地方從吃食開始，向群是其中重要一環，的而且確美味，久違「冰室」二字，特別親切。後來靈機一觸，華嫂+冰室，命名了「華嫂冰室」。

　　背負香港種下專業福田；迅速建立廣州朋友圈，他們構成認識省城一山一水一飯一K，逐漸熟絡成為包括工作，生活重要的部分。

　　同盟會開會都需要地址，三處：跟攝影師亞辰和形象師蘇綺甜於辰爺影樓建構「智神」；小樺丁生夫婦「省歌」飯堂；龍津東路向群飯店。

　　半退不休歸田園後，廣州老友記常亦往還；唯獨向群再沒回來過，中間隔個世紀疫情是主因，上網查看，「向群」二字單廣州巿內，增設近十間，以為關老闆跟在下同樣告老歸田，店子善價沽出。

　　最近打聽，原來關老闆結結實實仍In Charge總店，立即計劃Reunion；跟他微信聯繫上，部署舊時人出席……到來的時刻，遠遠見到排滿大門右側紅噹噹米芝蓮始自廣州首屆的獎狀，關師傅站門口以招牌陽光燦爛笑容等候。

　　人家那條長龍快排到中山路，我們大搖大擺，樓上舊時「群傑」房繼續在等候；名滿羊城碌鵝、老抽鵝腸幼條芽菜墊底、煎焗鯇魚頭、蔥油白切雞、釀脆炸油條粉腸、鹹魚肉餅……台山以外，至和味黃鱔煲仔飯；何須飲酒？美食當前，狂風掃落葉，別後話長，越過飯店打烊！

鄧達智

最Hit
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
7小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
9小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
8小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
9小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
14小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
10小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
9小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
9小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
22小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
18小時前
更多文章
鄧達智 - 曼谷必吃文苑佛跳牆 | 智智樂GO
　　千呼萬喚始出來：去年盛夏來泰京，「文苑」文偉賢師傅透露，業主將會收回整塊地皮，另有打算。既然如此，只好重整軍心，找新址準備重新裝置大展拳腳。 　　舊地址在BTS空中列車站Ratchadamri一旁，St Regis酒店擲石之遙，對面Anantara酒店有點歷史，跟香港半島及當年麗晶兩大酒店都有淵源，曾亦經營四季酒店，後來換上Anantara一直至今。 　　文苑搬去環境更輝煌、私家房
2026-01-09 02:00 HKT
智智樂GO