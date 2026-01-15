Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 生痱滋 | 乳齒童時

乳齒童時
乳齒童時
潘雄威
4小時前
生活 專欄
　　廣東話的所謂「生痱滋」，其實是口腔黏膜潰瘍。口腔及腸胃內部有濕潤而纖薄的黏膜，若口腔黏膜表面潰爛，食物和口水就會直接接觸到黏膜下層的結締組織，而這些組織有神經末端，所以「生痱滋」可以是一件非常痛苦的事！

　　這些小小圓形或橢圓形的「痱滋」通常出現在口腔面頰內側和口唇內面，但也會在舌頭和牙肉表面。這些潰瘍並不具傳染性，但它們會嚴重阻礙進食、說話和口腔清潔，有時病人來找我檢查及治療牙齒，也因「生痱滋」而要改期！

　　到今時今日，醫學研究還未找到「生痱滋」的確實病因，只提出一些引起這情況的因素。壓力及疲勞導致的免疫系統失調、營養不足，特別是缺乏維他命B12、葉酸和鐵，也可能增加這些潰瘍的風險。此外，敏感、荷爾蒙變化、由進食、刷牙或咬合引起的創傷亦可能會引致「生痱滋」。

　　一些研究提出，「生痱滋」有家族聚集性，所以有些家庭很少聽到有成員「生痱滋」，但在一些家庭，「生痱滋」卻是常有問題！「痱滋」通常在口腔內只有一至數粒，若面積很大和數量很多，就要看醫生了。

　　雖然「生痱滋」令人痛苦，但大多數毋須治療，一兩周便會自行痊癒，一般所謂治療只是舒緩疼痛並促進痊癒。民間有很多對付痱滋的方法，有用粗鹽放在痱滋上，有用中成藥粉塗在患處，也在含類固醇、抗生素、消毒劑及麻醉藥的藥膏。

　　以我經驗，沒有單一種藥物萬應萬靈，在「生痱滋」期間，可以嘗試不同的藥物及方法，能舒緩痛楚就是好藥。不防用有中高度消毒效能的漱口水，防止「痱滋」受感染而惡化。保持健康的身體，有充足睡眠，減少吃硬而粗糙的食物，慢慢進食，使牙齒排列整齊，都是防止「生痱滋」的好方法！

