Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 最新一期《守護同行》專訪消防處前副處長 黃鎮業難忘汶川地震救援行動 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

最新一期消防處刊物《守護同行》訪問咗於上年10月榮休嘅時任消防處副處長（行動）黃鎮業。黃Sir喺訪問中分享佢服務消防處31年來嘅工作點滴，其中2008年汶川大地震嘅救援行動最難以忘懷，此外亦介紹消防處正式成為消防界別工程培訓計劃嘅認可訓練機構。

　　黃Sir職涯中最難忘嘅救援行動係2008年汶川大地震。佢表示，當時以第二隊救援隊領隊身份，帶領20名人員遠赴汶川參與搜救，隊伍集中處理漢旺鎮嘅救援工作，面對通訊中斷和餘震威脅，需要喺倒塌大樓中穿梭搜索，過程驚險艱巨。

　　佢指出，隨着消防處致力引入各項創新科技配合救援，特區救援隊喺2023年土耳其地震及去年3月緬甸地震嘅救援工作中，均救出生還者，今年更有望成為國家第一支獲聯合國認證嘅中型救援隊伍，出色表現獲得回報。

　　擔任消防管理層多年，黃Sir分享佢嘅深刻體會：「遇到事前預計不到的事情，怎樣用現有資源做最多的事、給前線最多支援，就是作為緊急部隊、特別是管理層要有的思維。」

　　黃Sir獲選為香港工程師學會消防分部主席，將會退而不休，繼續協助推廣消防工程學，提升本地消防工程業界嘅專業水平和地位。 佢介紹，消防處於去年6月獲香港工程師學會認可，成為消防界別工程培訓計劃嘅認可訓練機構，鼓勵消防人員透過內部培訓在消防工程方面發展，取得專業資格，助力消防安全管理工作。

KellyChu

掃描QR Code瀏覽《守護同行》電子版喇！
掃描QR Code瀏覽《守護同行》電子版喇！
最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
15小時前
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:42
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
8小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
11小時前
大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C
社會
15小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
11小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
10小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
14小時前
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
13小時前
更多文章
天橋拆卸工程在上周六完成。
KellyChu - 龍翔道臨時天橋「退役」 服務鑽石山居民半世紀 | Executive日記
　　在龍翔道介於采頤花園及荷里活廣場之間嘅一條臨時天橋，日前被政府正式拆卸。雖說是臨時天橋，但事實上已服務當區居民半個世紀。事源1970年代，政府要興建龍翔道，為方便受影響嘅大磡村居民出入，因此起咗呢條臨時天橋，直到去年旁邊嘅新行人天橋落成，呢項臨時設施終於完成歷史任務。&nbsp; 不少街坊表示懷念 　　臨時天橋拆卸工程在上周六完成，有市民專程到現場直擊，通宵拍攝天橋告別落幕一刻，不
2小時前
Executive日記