KellyChu - 最新一期《守護同行》專訪消防處前副處長 黃鎮業難忘汶川地震救援行動 | Executive日記

最新一期消防處刊物《守護同行》訪問咗於上年10月榮休嘅時任消防處副處長（行動）黃鎮業。黃Sir喺訪問中分享佢服務消防處31年來嘅工作點滴，其中2008年汶川大地震嘅救援行動最難以忘懷，此外亦介紹消防處正式成為消防界別工程培訓計劃嘅認可訓練機構。



黃Sir職涯中最難忘嘅救援行動係2008年汶川大地震。佢表示，當時以第二隊救援隊領隊身份，帶領20名人員遠赴汶川參與搜救，隊伍集中處理漢旺鎮嘅救援工作，面對通訊中斷和餘震威脅，需要喺倒塌大樓中穿梭搜索，過程驚險艱巨。



佢指出，隨着消防處致力引入各項創新科技配合救援，特區救援隊喺2023年土耳其地震及去年3月緬甸地震嘅救援工作中，均救出生還者，今年更有望成為國家第一支獲聯合國認證嘅中型救援隊伍，出色表現獲得回報。



擔任消防管理層多年，黃Sir分享佢嘅深刻體會：「遇到事前預計不到的事情，怎樣用現有資源做最多的事、給前線最多支援，就是作為緊急部隊、特別是管理層要有的思維。」



黃Sir獲選為香港工程師學會消防分部主席，將會退而不休，繼續協助推廣消防工程學，提升本地消防工程業界嘅專業水平和地位。 佢介紹，消防處於去年6月獲香港工程師學會認可，成為消防界別工程培訓計劃嘅認可訓練機構，鼓勵消防人員透過內部培訓在消防工程方面發展，取得專業資格，助力消防安全管理工作。



KellyChu

掃描QR Code瀏覽《守護同行》電子版喇！