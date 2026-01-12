張諾 - 西京奧運 | 任意行

3名亞洲藝術家在北京奧運期間舉辦了一場用西瓜踢足球、馬拉松睡覺的荒誕賽事，在17年後在大館展出，依然引發人們重新思考那場盛大賽事的意義。



2008年8月，全球目光聚焦北京，這座城市精心準備了7年，舉辦世上矚目的奧運會。幾乎同時，在北京草場地藝術區的一個畫廊裏，另一場「奧運」悄悄開幕。3位藝術家－－中國的陳劭雄、日本的小澤剛和韓國的金泓錫－－組成了「西京人」小組。



「西京」這個名字本身就是一個文字遊戲。在東亞文化中，北京意為「北方首都」，南京是「南方首都」，東京則是「東方首都」。依照這個邏輯，應有一個對應的「西方首都」才完整，但現實中並不存在這樣一個城市。



這個虛構的「西京」成了一個巧妙的文化容器，3位藝術家用幽默和荒誕填充它，創造了一個既熟悉又陌生的國度。西瓜足球賽、地鐵馬拉松和按摩院拳擊賽、擲鉛球變成雞蛋等，構成了「西京奧運」的核心項目。



陳劭雄、小澤剛和金泓錫穿着統一的藍色制服，認真地投入這些看似荒誕的比賽，他們的家人則充當觀眾和偶爾的參與者。



沒有金牌銀牌，沒有世界紀錄，甚至沒有明確宣布獲勝者。運動員們在西瓜足球賽中輪流踢那顆易碎的「球」，在地鐵月台上奔跑追逐剛駛離的列車，在按摩床上展開「拳擊」比賽。



這些看似幼稚的遊戲實則是對當時北京奧運盛大場面的幽默回應。當各國沉浸在嚴肅而宏大的體育慶典中時，3位藝術家用日常物品和幽默體驗重新詮釋了運動對平民的意義，既無嚴肅性，亦無儀式感，不求更快、更高、更遠，也不分勝負，純粹的玩耍。「西京奧運」沒有高科技的場館，沒有精密的組織，只有人類尺度的親近感和個體間的開心互動。



張諾