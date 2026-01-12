Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 西京奧運 | 任意行

任意行
任意行
張諾
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　3名亞洲藝術家在北京奧運期間舉辦了一場用西瓜踢足球、馬拉松睡覺的荒誕賽事，在17年後在大館展出，依然引發人們重新思考那場盛大賽事的意義。

　　2008年8月，全球目光聚焦北京，這座城市精心準備了7年，舉辦世上矚目的奧運會。幾乎同時，在北京草場地藝術區的一個畫廊裏，另一場「奧運」悄悄開幕。3位藝術家－－中國的陳劭雄、日本的小澤剛和韓國的金泓錫－－組成了「西京人」小組。

　　「西京」這個名字本身就是一個文字遊戲。在東亞文化中，北京意為「北方首都」，南京是「南方首都」，東京則是「東方首都」。依照這個邏輯，應有一個對應的「西方首都」才完整，但現實中並不存在這樣一個城市。

　　這個虛構的「西京」成了一個巧妙的文化容器，3位藝術家用幽默和荒誕填充它，創造了一個既熟悉又陌生的國度。西瓜足球賽、地鐵馬拉松和按摩院拳擊賽、擲鉛球變成雞蛋等，構成了「西京奧運」的核心項目。

　　陳劭雄、小澤剛和金泓錫穿着統一的藍色制服，認真地投入這些看似荒誕的比賽，他們的家人則充當觀眾和偶爾的參與者。

　　沒有金牌銀牌，沒有世界紀錄，甚至沒有明確宣布獲勝者。運動員們在西瓜足球賽中輪流踢那顆易碎的「球」，在地鐵月台上奔跑追逐剛駛離的列車，在按摩床上展開「拳擊」比賽。

　　這些看似幼稚的遊戲實則是對當時北京奧運盛大場面的幽默回應。當各國沉浸在嚴肅而宏大的體育慶典中時，3位藝術家用日常物品和幽默體驗重新詮釋了運動對平民的意義，既無嚴肅性，亦無儀式感，不求更快、更高、更遠，也不分勝負，純粹的玩耍。「西京奧運」沒有高科技的場館，沒有精密的組織，只有人類尺度的親近感和個體間的開心互動。

張諾

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
9小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
16小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
15小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
15小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
17小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
20小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
3小時前
更多文章
張諾 - 《來世》 | 任意行
　　2021年諾貝爾文學獎的得主是非洲裔英籍作家Abdulrazak Gurnah（古納），當時大家可能忙於抗疫，對他沒有甚麼印象。最近文壇多了討論殖民主義，他的作品又再受注目，《Afterlives 來世》是其中一本。 　　古納出生於坦桑尼亞，18歲時以難民身份抵達英國。他的寫作，始於對「離開何處與為何離開」的追問。因此，他的作品從不是從帝國的視角出發，而是聚焦於被殖民洪流捲走的普通人。
2026-01-09 02:00 HKT
任意行