KellyChu - 傳人：堅持不偷工減料 望太公原諒祖業失傳 西環148年老字號「陳聯馨香莊」下月「拉閘」 | Executive日記

位於西環石塘咀嘅老字號「陳聯馨香莊」宣布，會喺下月5日光榮結業，如果清完貨，就提早「拉閘」。呢間1877年就創立嘅香舖，最終不敵時代變遷同市場轉型，為148年歷史畫上句號。「陳聯馨香莊」第3代傳人陳伯伯已年屆80，講起即將結業嘅家傳香莊，充滿惋惜：「就因為唔能夠偷工減料，所以賺唔到錢」、「太公創咗業出嚟咁耐，我哋守業守咗咁耐，由我將佢結束咗，梗係可惜啦，希望太公原諒我啦」。



嘆難敵市場萎縮



陳伯伯同Kelly講，家族生意一直恪守「童叟無欺」嘅宗旨，唔偷工減料，「就因為唔能夠偷工減料，所以賺唔到錢」。他無奈解釋，若將售價提高，認識傳統好香嘅舊顧客已越來越少，而不認識嘅新客，就會覺得太貴，「個時勢唔容許我哋生存落去」，因為現代人生活繁忙，「兩餐都唔掂，地方又細咗」，減少點香習慣，導致市場萎縮。而自己亦年事已高，係時候退休。



陳伯伯形容，呢間香舖對自己意義重大，「太公養大我哋，我哋養大仔女」。至於結業之後嘅生活，佢就睇得通透，會先休息一段時間，之後享受生活，去游水或打麻將，「做咗60幾年都要唞下啦」。小妹都祝陳伯伯光榮退休，安享晚年！



KellyChu