麥華章 - 在北京吃傳統法菜 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
41分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

  早陣子與女友遊北京，我們這對飲食男女不忘四處尋美食，盡享京城地道佳餚，聽聞北京有一間開業26載的法國餐廳，不但曾入選米芝蓮推薦餐廳榜，更連續15年獲媒體年度北京「最佳法國餐廳」殊榮，我們當然不會錯過，在那兒，女友更喜嘗到她最鍾情的法式甜品火焰橙香班戟。

　　該坐落北京朝陽區的名店叫福樓法餐，法文是Maison FLO，以供應傳統法國菜聞名，隸屬百年餐飲品牌Groupe Flo旗下，該集團首間餐廳Brasserie Flo始於1901年的巴黎，是酒館式餐廳，專攻富家常菜風味的法國傳統經典美食，經個多世紀的發展，該集團於全球擁逾300間餐廳，成法國最大餐飲集團。北京店能屹立26年不倒，皆因所供應的傳統法菜受食家捧場。

　　北京福樓法餐的裝潢令人如置身巴黎富歷史的高級酒館餐廳。當晚，我們選點該店多款招牌菜式，包括：頭盤法式焗蝸牛、布袋芝士配伊比利亞火腿；二道香煎鵝肝、海膽松露雪蟹魚子醬及黃油雞汁燴意麵；主菜法式16小時低溫慢燉豬蹄釀松露鵝肝餡料；以及甜品火焰橙香班戟。埋單連加一收費共人民幣1300元。

　　是夜的菜式都烹調得出色，很有傳統法國菜風味，更值一書是壓軸經典法式甜品Crêpes Suzette，即火燄橙香班戟，由餐廳經理推出餐車親在我們桌前烹煮，帶來味覺與視覺雙重享受。他先以平底鑊將砂糖煮成焦糖，落鮮橙汁再把焦糖煮溶，然後放下班戟慢煮至入味（見圖），接著高潮是倒下Grand Marnier及Cointreau橙酒，去產生璀璨火燄及酒香撲鼻效果，最後班戟上碟並加雪糕球，便大功告成。班戟吃入口散發鮮橙香甜，並帶橙酒香，也帶焦糖香味。在香港，已經很少法國餐廳會在客人桌前明火烹煮這甜品，因既費時，也怕發生搶火意外禍及客人，現我要過吃此甜品癮時，只能到還保留於客人桌前煮Crêpes Suzette的半島酒店Gaddi's及香港外國記者會的西餐廳。

麥華章

