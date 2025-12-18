李純恩 - 「幸」 | 好好過日子

前兩天寫了一篇關於日本人每年一個「年度漢字」的稿子，有朋友看了之後便問我，如果要用一個字來總結即將過去的2025年，你會用甚麼字？



我說，大環境用甚麼字不到我操心，但對自己而言，我會用一個「幸」字。



幸也，幸運、幸福、慶幸、有幸。用得上這個字，就算平安喜樂。若用在一年回顧，那便是這一年之中吉多於凶，一切順利，平平安安。於我而言，這一年過得無風無浪，想做的事大多都做了，計劃好要去的地方大多都去了，想見的朋友也大多見了，心境愉悅，氣力正常，偶有小恙，卻無大礙，開心事多，煩惱事少，無驚無險便到了年終。



於大環境來說，2025年世事紛亂，戰火頻仍不熄，全球經濟不景，人心不定。國際摩擦不斷，天災人禍頻生，不知多少人過不了安生日子。在這樣的環境下，尚能偏安香港這樣的福地，家中有些餘糧，不用為生計傷神，家人安康，好朋友平安，擔心的事情不多，心湖少起波瀾，光陰容易打發，日子也因此過得鬆快。一眨眼到了年底，盤點結算，額手稱慶。若以一個字來形容，便想到了「幸」，本年有幸。



年度漢字，我用了「幸」字，希望你也可用上這個字。只要是在2025這一年裏平平安安的人，都可以用這一個「幸」字來做這一年的總結。



一年賺得這個字，要感恩了。



李純恩