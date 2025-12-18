Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 「幸」 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　前兩天寫了一篇關於日本人每年一個「年度漢字」的稿子，有朋友看了之後便問我，如果要用一個字來總結即將過去的2025年，你會用甚麼字？

　　我說，大環境用甚麼字不到我操心，但對自己而言，我會用一個「幸」字。

　　幸也，幸運、幸福、慶幸、有幸。用得上這個字，就算平安喜樂。若用在一年回顧，那便是這一年之中吉多於凶，一切順利，平平安安。於我而言，這一年過得無風無浪，想做的事大多都做了，計劃好要去的地方大多都去了，想見的朋友也大多見了，心境愉悅，氣力正常，偶有小恙，卻無大礙，開心事多，煩惱事少，無驚無險便到了年終。

　　於大環境來說，2025年世事紛亂，戰火頻仍不熄，全球經濟不景，人心不定。國際摩擦不斷，天災人禍頻生，不知多少人過不了安生日子。在這樣的環境下，尚能偏安香港這樣的福地，家中有些餘糧，不用為生計傷神，家人安康，好朋友平安，擔心的事情不多，心湖少起波瀾，光陰容易打發，日子也因此過得鬆快。一眨眼到了年底，盤點結算，額手稱慶。若以一個字來形容，便想到了「幸」，本年有幸。

　　年度漢字，我用了「幸」字，希望你也可用上這個字。只要是在2025這一年裏平平安安的人，都可以用這一個「幸」字來做這一年的總結。

　　一年賺得這個字，要感恩了。

李純恩

最Hit
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
13小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
11小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
13小時前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
10小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
9小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
14小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
17小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
2025-12-16 20:00 HKT
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
20小時前
更多文章
李純恩 - 怡情 | 好好過日子
　　星期日天氣轉涼，在家泡杯千年古樹香茶，舒舒服服待着不動。打開電視機上網看YouTube，想起音樂劇《悲慘世界》，一搜索，便跳出了這齣劇在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳開的十周年紀念演唱會，從頭看了一遍，十分享受。 　　這場演出是在1995年，為隆重其事，邀請了許多首演時的元老演員演出，包括飾演冉阿讓的Colm Wilkinson和飾演芳婷的Lea Salonga。在終場之前，還邀請了此劇在不同國
2025-12-17 02:00 HKT
好好過日子