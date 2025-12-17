張諾 - 思辯者的浪漫 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
29分鐘前
　　香港哲學家李天命先生離世，公眾重探其「語理分析」，我卻在夜燈下翻開《李天命的思考藝術》，於理性鋒芒之間，尋見一道溫柔的暗流，他稱之為「愛情宗教」。

　　李天命將愛情提升至信仰高度，以哲人的清晰，為「真愛」劃下三個基點：所愛之人，是自我最重要的部分；是茫茫宇宙中相依為命的另一半；更是絕對獨特、無可替代的存在。他論證時冷靜如刃－－能為所愛犧牲一切，正因那人比自己的生命更貼近自我的核心。然而筆鋒一轉，他說愛的本質是「重遇自己另外的部分」，是於無盡時空中尋回完整自身的旅程，字裏行間竟蕩漾着古典神話般的詩意。

　　最動人處，是他以童年往事為喻：弄壞了一柄塑膠玩具槍，母親允諾另購更新更好的，他卻哭喊：「我只要回『那』支槍。」新槍再好，亦非原來「那」一支。此中執着，非關實用價值，而是對「獨一無二」的頓悟。愛情宗教的核心理念，於此翩然落地－－真愛對象的不可替代性，宛如生命裏一道絕對的印記，破碎了，便是整個世界的獨特一角永恆失落。

　　這位以思辯聞名的才子，原來早在邏輯的基石上，築起了一座浪漫的聖殿。他深信，人在世上倉皇尋找的，正是那使自己完整的另一半。這不是少年幻夢，而是哲學思索後的終極信仰：在冰冷宇宙中，愛是唯一的相依為命。

　　李天命逝矣，其思維藝術影響數代學子。而今回味，方覺其最深邃的浪漫，在於以理性為舟，渡往情感的絕對彼岸。在這個愛情常被速食與計算消磨的年代，他的「愛情宗教」悄然提醒：真愛是對獨一無二的認領，是在無常中守住一份「那一個人」的堅定。哲人已遠，其情其思，依然如星，照亮尋覓者心中的茫茫夜空。

張諾

