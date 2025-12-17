李純恩 - 怡情 | 好好過日子

星期日天氣轉涼，在家泡杯千年古樹香茶，舒舒服服待着不動。打開電視機上網看YouTube，想起音樂劇《悲慘世界》，一搜索，便跳出了這齣劇在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳開的十周年紀念演唱會，從頭看了一遍，十分享受。



這場演出是在1995年，為隆重其事，邀請了許多首演時的元老演員演出，包括飾演冉阿讓的Colm Wilkinson和飾演芳婷的Lea Salonga。在終場之前，還邀請了此劇在不同國家演出版本的主角冉阿讓的扮演者上台，用不同的語言合唱那首著名的《Do You Hear the People Sing?》，陣容一時無兩。1995年還是LD影碟時代，當年見到這個演唱會的影碟馬上買了回家裏看了好幾遍，那份愉悅，至今記得，卻不知不覺三十年過去。家裏的影碟機早沒有了，那張LD影碟跟其他值得留下來的影碟一起存進了迷你倉，成了紀念品。



《悲慘世界》音樂劇改編自雨果的同名小說，基礎非常好。與之相比，另一齣也非常好聽的《歌聲魅影》的劇情就單薄得多。《悲》劇對人性的刻劃非常豐富，每個角色都有代表性，正義、善良、執着、貪婪、天真、激情，都在不同的角色身上顯示出來。更難得是在宏大敘事之中不疏忽人性細節，好的壞的善的惡的都交織在一起，革命洪流之中人還是人，洪峰過去也不見有甚麼因果報應，有良心的人仍舊有良心，沒良心的人依然沒良心，革命沒有革掉人性。



要將一部這樣的巨著改編成一齣不到三個小時的音樂劇並非易事，但《悲》劇脈絡清晰，曲詞皆佳，好聽好看，雖然時隔數十年，遇之依然動人心魄。



李純恩