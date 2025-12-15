張諾 - 在足尖旋轉的文化記憶 | 任意行

當柴可夫斯基的樂章響起，舞台燈光亮起的，不是維也納的聖誕雪景，而是二十世紀初的香港街頭。香港芭蕾舞團改編的《胡桃夾子》，超越節慶裝飾，成為一座流動的文化燈塔－－既照亮芭蕾藝術的巔峰，也映照出這城獨一無二的身份紋理。



這齣「香港版」動人之處，在於它精巧的雙重性。一方面，編舞家衛承天為舞者鋪展了技藝的星空：獨舞段落如鑽石切割般精準璀璨，群舞畫面似維港夜景般流動壯麗。另一方面，舞台成了香港的文化縮影－－天星小輪的汽笛聲中，舞者化身點心精靈躍動；西班牙舞曲響起時，竟是五隻孔雀從動植物公園翩然而至。這種「又中又西」的編排，並非簡單拼貼，而是讓東西方美學在足尖對話，恰如香港這座城市的精神底色。



觀眾席裏，孩子們看到「得得」「加加」胖嘟嘟滾過舞台時的笑聲，與長者見到搶包山、飄色重現時彎起眉頭，交織成劇場最溫暖的風景。當日常生活的文化符號被提煉成藝術語言，觀看便成為一場文化認同的儀式。小朋友在蝦餃燒賣的舞蹈中認識傳統，大人則在張保仔老鼠王的奇幻敘事裡重溫集體記憶。這種跨越世代的情感連結，讓舞台不再只是表演空間，更是傳承城市故事的載體。



更值得珍視的是，這部作品展現了經典的開放性。從最初的蛋撻舞獅，到今年新登場的卡通角色，《胡桃夾子》如同文化有機體，隨着社會脈搏生長變奏。它證明傳統並非凝固的標本，而是可以容納新意象、回應新時代的活水。港芭連續榮獲UNESCO等國際獎項的肯定，正說明這種「在地化創新」如何讓百年經典持續綻放當代光華。



這齣舞劇最終留下的，不只是掌聲與獎座，更是一個啟示：真正有生命力的文化傳統，永遠敢於在經典的樂譜上，譜寫屬於自己的變奏。



張諾