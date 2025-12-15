KellyChu - 《星島頭條》APP聖誕豪送九州雙人9晚郵輪5套票 | Executive日記
閱讀更多
內容
《星島頭條》APP聯乘皇家加勒比郵輪重磅送出總值超過12萬的「海洋光譜號：日本九州雙人9晚郵輪假期露台房」（共5套），每套價值HK$25256。讓大家暢遊福岡、長崎、熊本及鹿兒島。
最近皇家加勒比「海洋光譜號」推出多條主題航線，包括周末短途與5至9晚亞洲航程，涵蓋聖誕慶典、音樂主題、沖繩石垣及越南峴港之旅，讓大家體驗非凡的郵輪之旅。
由即日起至本月17日凌晨12時正，只要下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，按讚並分享帖文，及回答一個簡單問題，即有機會得到這份巨獎。立即掃描QR Code參加活動，把握超筍機會喇。
活動詳情: https://qrcodes.pro/rf2eaK
KellyChu
掃描QR Code參加活動喇。
最Hit
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
2025-12-13 14:30 HKT
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
2025-12-12 17:51 HKT