KellyChu - 《星島頭條》APP聖誕豪送九州雙人9晚郵輪5套票 | Executive日記

《星島頭條》APP聖誕豪送九州雙人9晚郵輪5套票

KellyChu
16分鐘前
生活 專欄
《星島頭條》APP聯乘皇家加勒比郵輪重磅送出總值超過12萬的「海洋光譜號：日本九州雙人9晚郵輪假期露台房」（共5套），每套價值HK$25256。讓大家暢遊福岡、長崎、熊本及鹿兒島。

　　最近皇家加勒比「海洋光譜號」推出多條主題航線，包括周末短途與5至9晚亞洲航程，涵蓋聖誕慶典、音樂主題、沖繩石垣及越南峴港之旅，讓大家體驗非凡的郵輪之旅。

　　由即日起至本月17日凌晨12時正，只要下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，按讚並分享帖文，及回答一個簡單問題，即有機會得到這份巨獎。立即掃描QR Code參加活動，把握超筍機會喇。

　　活動詳情: https://qrcodes.pro/rf2eaK

掃描QR Code參加活動喇。
掃描QR Code參加活動喇。
Executive日記