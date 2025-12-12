Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智 - 蒜頭醋 | 智智樂GO

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　每次跟好友，元朗「傳麵世家」老闆王榮光在他的著名食堂啡聚，必被安排不同的貼地美食「養肥」之外，臨離別，必有窩心手信；自醃梅酒、青梅醋、靚料XO醬……近期光師傅不安排，在下也會毫不客氣要求達人送我Handmade「蒜頭醋」。

　　疫情以來，要求家中印尼姐姐，清晨將兩三顆蒜頭切薄片，用室溫水浸蓋兩小時左右，隔渣飲用。功能是消毒呼吸器官；除了作為最基本的防疫小動作，蒜頭一直都是健體好東西。

　　那些年在青島出任「山東外貿抽紗公司」設計顧問，走遍半個山東省，看到進入90年代之前，還算相當樸素的民間生活不同細節；不論農民還是工人，中飯時份，勞動人民左手揸大只原始麵（南方人一般叫麵條作麵，吃麥麵為主的北方人，「麵」是小麥的製成品，清楚列明：麵包、麵條、饅頭……）微微黃色的饅頭，右手窩着一大撮去皮蒜頭粒，一啖饅頭一粒蒜頭，吃個不亦樂乎；曾經體驗嘗試，饅頭入口軟韌剛好，原始麵香撲鼻，蒜頭辛辣融和到饅頭一起吃，剛剛好！

　　奇怪在於不論西方或東方，都認定蒜頭具備驅魔辟邪作用。去除邪魔妖力似乎有效，吃饅頭飲酒都加蒜頭的民眾，明顯健碩且勞動力十足；冬天那麼冷，都被頂住了。

　　光師傅自醃蒜頭醋的方便好處，味香且純，用作沙律醬汁，300%優勝比下了糖分較高的意大利陳醋。大概兩年前決定放棄吃用甜度高的水果；多年習慣，也是一般人的認知錯誤：果糖不是一般白砂糖，果糖屬健康糖！營養師告誡：水果吃得不適其所，果糖對身體亦無益，尤其果汁；從商店買回來一盒盒一瓶瓶Pack好的果汁最壞，簡直是糖水。自己家中鮮榨出來的果汁，營養成分比較高，不過糖的成分也不低！

　　自此之後，家中兩個雪櫃，一邊放姐姐吃的水果，另一邊常備在下嚴謹選擇：洋蔥、甘筍、青瓜、椰菜、牛油果、藍莓、黑豆，還有為我治療膝患的廣州羌族醫師製作的熟地圓，部分材料用開水燙過；加入流心蛋，最後光師傅的蒜頭醋連蒜頭，製作筆者每天必吃非生冷的恆溫沙律。

鄧達智

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
8小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
6小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
20小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
12小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
12小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
影視圈
14小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
10小時前
更多文章
鄧達智 - COVA 聖誕蛋包 | 智智樂GO
　　聖誕蛋包Panettone西方節慶悠久之恩物。考究出處，意大利人普遍相信源自北部米蘭。500年前，名為Toni的整餅師傅炮製甜品期間，焗過火，成為外表微焦，內容包含蜜餞乾果粒的蛋包。Toni之名配合意大利麵包Panne：Pan de Toni（Toni的麵包）；Panettone聲名鵲起。近百多年漸漸成為不單止意大利，甚至整個東南歐、南歐、西南歐、加拿大、美國、澳洲及南美洲（尤其人口佔60%意
2025-12-05 02:00 HKT
智智樂GO