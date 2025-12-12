鄧達智 - 蒜頭醋 | 智智樂GO

每次跟好友，元朗「傳麵世家」老闆王榮光在他的著名食堂啡聚，必被安排不同的貼地美食「養肥」之外，臨離別，必有窩心手信；自醃梅酒、青梅醋、靚料XO醬……近期光師傅不安排，在下也會毫不客氣要求達人送我Handmade「蒜頭醋」。



疫情以來，要求家中印尼姐姐，清晨將兩三顆蒜頭切薄片，用室溫水浸蓋兩小時左右，隔渣飲用。功能是消毒呼吸器官；除了作為最基本的防疫小動作，蒜頭一直都是健體好東西。



那些年在青島出任「山東外貿抽紗公司」設計顧問，走遍半個山東省，看到進入90年代之前，還算相當樸素的民間生活不同細節；不論農民還是工人，中飯時份，勞動人民左手揸大只原始麵（南方人一般叫麵條作麵，吃麥麵為主的北方人，「麵」是小麥的製成品，清楚列明：麵包、麵條、饅頭……）微微黃色的饅頭，右手窩着一大撮去皮蒜頭粒，一啖饅頭一粒蒜頭，吃個不亦樂乎；曾經體驗嘗試，饅頭入口軟韌剛好，原始麵香撲鼻，蒜頭辛辣融和到饅頭一起吃，剛剛好！



奇怪在於不論西方或東方，都認定蒜頭具備驅魔辟邪作用。去除邪魔妖力似乎有效，吃饅頭飲酒都加蒜頭的民眾，明顯健碩且勞動力十足；冬天那麼冷，都被頂住了。



光師傅自醃蒜頭醋的方便好處，味香且純，用作沙律醬汁，300%優勝比下了糖分較高的意大利陳醋。大概兩年前決定放棄吃用甜度高的水果；多年習慣，也是一般人的認知錯誤：果糖不是一般白砂糖，果糖屬健康糖！營養師告誡：水果吃得不適其所，果糖對身體亦無益，尤其果汁；從商店買回來一盒盒一瓶瓶Pack好的果汁最壞，簡直是糖水。自己家中鮮榨出來的果汁，營養成分比較高，不過糖的成分也不低！



自此之後，家中兩個雪櫃，一邊放姐姐吃的水果，另一邊常備在下嚴謹選擇：洋蔥、甘筍、青瓜、椰菜、牛油果、藍莓、黑豆，還有為我治療膝患的廣州羌族醫師製作的熟地圓，部分材料用開水燙過；加入流心蛋，最後光師傅的蒜頭醋連蒜頭，製作筆者每天必吃非生冷的恆溫沙律。

鄧達智