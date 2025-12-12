林靖風 - 咒術迴戰：澀谷事變x死滅迴游 | 優雅以後

《劇場版咒術迴戰澀谷事變x死滅迴游先行上映》精簡地讓觀眾重溫「澀谷事變」的劇情，同時以華麗的打鬥開展新的章節。特別是脹相與禪院於隧道內對決的描繪，呈現了製作團隊對於打鬥節奏的掌握。乙骨對虎杖說：「因為我重視的那些人都很重視你。」這一句話開展了「死滅迴游」的劇情主軸，每一個角色都有着自己在乎和需要照顧的人，不再只是單純地為了自己而活。



我們會為一對情侶的爭吵而停下腳步，原因是想要重溫小時候的狂妄。人們很少在公眾地方吵架，因為我們應該感到羞恥。羞恥感控制着我們，不讓我們釋放真正的本性；在乎別人的眼光，也意味着我們清楚明白自己的身份是透過他人的看法所組成的。在大街上吵架就是把自己的本性凌駕於他人之上，只有在那一刻人們才真正摒除了對「成為自己」的限制。爭執中那一絲哽咽會讓圍觀者想起小時候也曾經為了生存而掙扎，而出生的那一刻，大概也是我們唯一真正努力的時候－－人生其餘的時間也只不過是在彌補各種過錯。



我們以為自己一直在注視那對情侶的爭吵場面，才驀然發現原來目光始終停留在他們身旁的人身上。倘若無法釐清事情的全貌，也只好沉醉於混亂的片面。



林靖風