張諾 - 新派越南菜 | 任意行

朋友約在九龍站圓方午餐，始知商場平台上的露天廣場開了一間新派越南菜館Hoi An。未說用餐體驗之前，不是不知道有這一個Civic Square，只是商場內食肆眾多，一早被吸引了，較少走上露天廣場覓食，因在印象中圓形廣場以酒吧居多，但Hoi An就令人改觀。



說Hou An是新派越菜，與踏入店內第一個感覺有關，就是聞不到Pho湯頭之濃香。曾經走遍河內以至巴黎的越南菜館，一進各店，就飄來牛骨熬湯之香氣，但Hoi An沒有這股氣味，原來店方不主打Pho，而是攻多元化的越南美食。



今天朋友多，大家盡情點菜，「越南蜜柚燒蝦沙律」由脆椰絲、薄荷葉、椰糖魚露汁組成，加上柚子新鮮，味蕾如沐春風。「肉碎炒椰菜花」集齊蝦乾、豬肉鬆、九層塔、香菜和薄荷葉，粒粒椰菜花滲滿肉香和料頭香。「越式炒田雞腿」加入香茅、辣椒、焦糖魚露汁，田雞腿選大隻啖啖肉的，鮮甜又香口，幾道前菜都讓人吃得頗為愜意。



肉食先來「炭燒豬腩串燒」，廚師細心切成四方肉丁，烤至外焦香內肉嫩爆汁。「順化蒸米糕」在香港比較少吃得到，米糕雪白軟糯，灑上虎蝦肉、豬肉碎、香辣魚露汁和香菜同吃，米香最為誘人。



「薑黃烤原條鱸魚」，想不到薑黃的幽香與鱸魚如此夾。「鵝肝醬炒大蝦」證明店方新派，兩種食材一濃郁一清鮮，食出又中又西之新意。「會安烤乳豬」皮薄酥脆，皮下白脂帶乳豬膻香，肉嫩汁豐，蘸自家製酸菜、香草、是拉差海鮮醬，提香增味又解膩。



「香茅椰糖烤三黃雞」，正統越式做法，配上有臘腸、椰菜、辣椒、香草等豐料的「招牌蟹肉炒飯」，加一杯特濃回甘越南苦啡，為這餐帶來完美的收結。



Hoi An果然是新派越菜，服務周到，擺盤精美，菜式中西交匯，吃出又中又西的好滋味，不必要來一碗Pho證明實力，但我下次再來必試Pho的級數的。



張諾