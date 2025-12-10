小董 - 有用的偏方 | 輕鬆養生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董
23分鐘前
　　好友致電說：「在網絡上看到一篇文章，是有心人把都市病的症狀，可以用中藥來調理的藥方，可否幫我看一下成份，皆因似乎所有問題都在我身上發生！」小董細看之後，把配方因氣候、地域等完善了一下，發現這套藥食同源的簡單配方，對於現代香港人十分有用，只需拿一個保溫杯或茶壺來泡一下，有空的在明火上煲半小時，有效改善各種症狀！開心分享如下（泡水飲份量全部以6克計算）：

　　1.精神欠佳－－生曬參鬚、熟地、黃芪

　　2.狀態虛弱－－當歸、黨參、黃芪

　　3.多汗情況－－黃芪、五味子、浮小麥

　　4.（尿酸） 指標異常－－蒲公英、車前子、粟米鬚

　　5.（血脂） 指標異常－－丹參、普洱茶、荷葉

　　6.喉部不適－－金銀花、蜜糖、胖大海

　　7.排便稀溏－－茨實、蓮子、山藥（淮山）

　　8.睡眠困擾－－夜交藤、茯神、金邊玫瑰花（凍乾）

　　9.膚色暗啞－－玫瑰花、當歸、小白花膠

　　10.循環欠佳－－丹參、三七、銀杏葉

　　11.眼部不適－－野生黑枸杞、胎菊花、決明子

　　12.心區不適－－麥冬、太子參、紅棗

　　13.腹部不適－－陳皮、木香、雞內金

　　14.下肢腫脹－－薏米、赤小豆、茯苓

　　15.肺部不適（燥）－－麥冬、陳皮、桑葉

　　16.良性腫瘤－－ 夏枯草、川貝、陳皮

　　17.食慾不佳－－山楂、神曲、麥芽

　　18.頭目眩暈－－天麻、鈎藤、石決明

　　19.關節不適－－木瓜乾、桑寄生、牛膝

　　20.濕氣較重－－藿香、佩蘭、蒼朮

小董

