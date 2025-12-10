小董 - 有用的偏方 | 輕鬆養生

好友致電說：「在網絡上看到一篇文章，是有心人把都市病的症狀，可以用中藥來調理的藥方，可否幫我看一下成份，皆因似乎所有問題都在我身上發生！」小董細看之後，把配方因氣候、地域等完善了一下，發現這套藥食同源的簡單配方，對於現代香港人十分有用，只需拿一個保溫杯或茶壺來泡一下，有空的在明火上煲半小時，有效改善各種症狀！開心分享如下（泡水飲份量全部以6克計算）：



1.精神欠佳－－生曬參鬚、熟地、黃芪



2.狀態虛弱－－當歸、黨參、黃芪



3.多汗情況－－黃芪、五味子、浮小麥



4.（尿酸） 指標異常－－蒲公英、車前子、粟米鬚



5.（血脂） 指標異常－－丹參、普洱茶、荷葉



6.喉部不適－－金銀花、蜜糖、胖大海



7.排便稀溏－－茨實、蓮子、山藥（淮山）



8.睡眠困擾－－夜交藤、茯神、金邊玫瑰花（凍乾）



9.膚色暗啞－－玫瑰花、當歸、小白花膠



10.循環欠佳－－丹參、三七、銀杏葉



11.眼部不適－－野生黑枸杞、胎菊花、決明子



12.心區不適－－麥冬、太子參、紅棗



13.腹部不適－－陳皮、木香、雞內金



14.下肢腫脹－－薏米、赤小豆、茯苓



15.肺部不適（燥）－－麥冬、陳皮、桑葉



16.良性腫瘤－－ 夏枯草、川貝、陳皮



17.食慾不佳－－山楂、神曲、麥芽



18.頭目眩暈－－天麻、鈎藤、石決明



19.關節不適－－木瓜乾、桑寄生、牛膝



20.濕氣較重－－藿香、佩蘭、蒼朮



學貫中西的大愛中醫師博士

小董